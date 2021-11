F1 | Investigazione Hamilton: decisione rinviata a sabato!

Per conoscere e capire il destino di Lewis Hamilton a Interlagos sarà necessario attendere ancora qualche ora. La decisione legata all'investigazione di Lewis Hamilton per un'irregolarità notata dopo le qualifiche del Gran Premio di San Paolo del Brasile è stata rinviata alla giornata di sabato.

Ad annunciarlo è stato il collegio dei commissari sportivi di Interlagos che, dopo essersi riuniti e aver discusso per più di tre ore, hanno deciso di riaggiornare l'udienza legata all'investigazione del 7 volte iridato al giorno in cui saranno disputate le Libere 2 e la Sprint Qualifying.

"Buona sera a tutti. I Commissari Sportivi hanno aggiornato l'udienza relativa al Documento 18 del Gran Premio di San Paolo di Formula 1 FIA 2021 in attesa di ulteriori prove che non saranno disponibili fino al mattino (in Brasile)", si legge nella nota diffusa nella nottata italiana tra venerdì e sabato.

Il pilota della Mercedes era stato messo sotto investigazione poche ore dopo la fine delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, che ha delineato la griglia di partenza della Sprint Qualifying di F1 prevista sabato.

Il delegato tecnico della FIA, Jo Bauer, ha scrupolosamente verificato la conformità della W12 numero 44 al regolamento tecnico, trovando un'irregolarità all'ala posteriore. Per la precisione al DRS, alla distanza tra il profilo principale dell'ala e il flap mobile che viene alzato una volta attivato il Drag Reduction System.

Il regolamento prevede che la distanza tra i due profili possa raggiungere un massimo di 85 millimetri, non oltre. Invece, stando alle verifiche di Bauer, la distanza tra main plane e flap sarebbe stata maggiore. Per questo ha portato all'attenzione dei commissari la vicenda e, a quel punto, Lewis è stato messo sotto investigazione.

Tutto lasciava intendere a una decisione rapida da parte loro. Poi, però, sui social è apparso un video in cui è possibile notare come Max Verstappen, una volta raggiunto il Parco Chiuso avendo terminato le qualifiche, sia sceso dalla sua RB16B e si sia diretto verso la W12 di Hamilton, toccando l'ala posteriore della stessa dopo aver fatto la stessa cosa sulla sua monoposto.

Anche questo video è stato preso in considerazione dai commissari i quali, però, non hanno voluto esporsi. Lo faranno domani, attendendo nuove prove per poi prendere una decisione. Qualora la monoposto di Hamilton dovesse essere ritenuta irregolare, il 7 volte iridato verrebbe squalificato e sarebbe costretto a prendere il via della Sprint Qualifying dal fondo della griglia.

Intanto l'ala posteriore della W12 di Hamilton è stata posta sotto sequestro e un delegato FIA resterà di sorveglianza alla monoposto del 7 volte iridato per garantire che questa non venga in alcun modo toccata o modificata, in attesa di essere esaminata nuovamente nella giornata di domani.

Se così fosse, per Hamilton e le sue speranze di vincere l'ottavo iride sarebbe davvero una brutta botta. Lo sarebbe al morale, alla classifica, ai punti. Dal canto suo, Verstappen partirebbe in pole position con la possibilità di assicurarsi i 3 punti previsti per chi vince l'evento del sabato e di ripetersi nella giornata di domenica. Non un match point vero e proprio, ma sarebbe qualcosa di molto simile a un colpo del KO. Per Hamilton.