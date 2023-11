F1 | Interlagos: Max in pole prima della pioggia. Leclerc secondo

Max Verstappen batte ancora tutti e lo fa nelle Qualifiche del Gran premio del Brasile, fermate a oltre 7 minuti dal termine dall'arrivo della pioggia che ha reso vani gli eventuali tentativi degli avversari di battere l'1'10"727 con cui il 3 volte campione del mondo ha portato a casa la partenza al palo della gara domenicale al Carlos Pace di San Paolo, la 31esima della sua carriera.

La Q3 ha sorriso non solo a chi ha dominato la stagione, ma anche a chi ha avuto l'accortezza e l'abilità di entrare in pista per primo, così da sfruttare perfettamente la pista asciutta, sebbene questa sia stata molto più fredda rispetto all'inizio della sessione.

Verstappen ha così battuto di poco meno di tre decimi un Charles Leclerc eccellente soprattutto proprio nell'ultimo giro fatto, l'unico della Q3. Il monegasco porta così la Ferrari in prima fila e a provare a dare fastidio - almeno al via - al pilota che proverà a collezionare l'ennesima vittoria della stagione tra due giorni.

Aston Martin ha un sussulto d'orgoglio e occupa completamente la seconda fila con il sorprendente Lance Stroll davanti a Fernando Alonso. Il canadese è staccato di oltre 6 decimi da Verstappen, il che denota quanto Max e Charles siano stati veloci nell'unico tentativo effettuato. Alonso, invece, è risultato più lento del canadese per soli 43 millesimi.

Terza fila per le Mercedes, con Lewis Hamilton e George Russell che erano tra i grandi attesi di queste qualifiche e invece si sono trovati a 8 decimi dal tempo che è valso la pole a Max. Anche Lando Norris, uscito troppo tardi rispetto ai primi, ha deluso con il settimo tempo davanti alla seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo, nel suo giro veloce in Q3, ha firmato una serie di errori - soprattutto nel settore centrale - che ne hanno compromesso la prestazione.

Molto sfortunato Sergio Perez, che mentre era intento a effettuare le ultime curve si è trovato costretto a rallentare per via di un errore commesso proprio nello stesso settore da Oscar Piastri. Perez ha alzato il piede dall'acceleratore ed è nono, senza aver avuto la possibilità di effettuare un secondo tentativo a causa dell'arrivo della pioggia. Piastri, a sua volta, non ha fatto giri cronometrati a causa di quell'errore e scatterà decimo accanto al messicano della Red Bull.

Nico Hulkenberg si mangia le mani. E' stato eliminato in Q2 per 172 millesimi, ma ha la (magra) consolazione di aver fatto meglio di Kevin Magnussen di quasi 2 decimi, che al Carlos Pace di Interlagos non sono affatto pochi dati i pochi chilometri che compongono la pista. 11esimo Hulkenberg e 14esimo Magnussen.

Il danese, a fine turno, si è anche lamentato di una Ferrari - quella di Carlos Sainz - che sarebbe rimasta in traiettoria in Curva 7, facendogli perdere così decimi preziosi. Le immagini, invece, sembrano scagionare il ferrarista, rimasto fuori traiettoria come previsto proprio per agevolare i piloti lanciati nel loro giro veloce.

Alpine è andata incontro a una giornata inattesa. 12esimo e 13esimo posto per Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Il team radio dell'ex pilota di AlphaTauri e Red Bull è stato eloquente: "Non so perché la macchina si sia comportata così in Q2". In realtà già in Q1 entrambi, soprattutto Ocon, aveva rischiato la clamorosa eliminazione e solo un colpo di reni finale ha permesso all'ex pilota Force India di salvarsi e accedere alla Q2.

15esimo Alexander Albon con la prima Williams in griglia. L'anglo-thailandese è stato impreciso nell'unico giro effettuato con gomme nuove andando oltre i limiti della pista in curva 7. A quel punto i commissari non hanno potuto fare altro che cancellare il suo tempo, così Albon domenica scatterà dalla prima casella dell'ottava fila.

Dalle stelle alle stalle in meno di una settimana per AlphaTauri. Entrambi i piloti sono stati eliminati in Q1, con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo rispettivamente in 16esima e 17esima posizione. Il pilota giapponese si è lamentato molto del traffico in uscita dalla pit lane (un'Alpine) prima di compiere il suo ultimo tentativo per qualificarsi in Q2, mentre Ricciardo è stato mandato in pista con meno di 3 minuti dalla fine dell'eliminatoria, sfiorando la qualificazione per meno di 60 millesimi di secondo. Incomprensibile averlo tenuto ai box così tanto, vedendo l'evoluzione della pista. Il team, di fatto, gli ha dato un solo colpo per migliorarsi e questo non è bastato.

Giornata complicata anche per un altro team che era arrivato a San Paolo con ben altre ambizioni, Alfa Romeo Racing. Sia Valtteri Bottas che Guan Yu Zhou sono stati eliminati, ma se i piloti di AlphaTauri hanno dato l'impressione di potersi giocare la qualificazione, quelli di Hinwil hanno faticato tanto. Bottas ha firmato il 18esimo tempo, mentre Zhou addirittura l'ultimo.

Tra le due monoposto svizzere ecco la solita Williams di Logan Sargeant, anche su questa pista ben lontano dal suo compagno di squadra nelle prestazioni e, di conseguenza, anche in griglia di partenza. Si tratta dell'ennesimo risultato che non fa certamente bene alla sua rincorsa alla riconferma con il team di Grove, ma, fortunatamente per lui, le alternative per sostituirlo non sono poi così tante.