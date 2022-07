F1 | Incredibile: quasi dimezzato lo spazio di frenata alla curva 9!

A giudicare dal tempo della pole position, le attuali Formula 1 stanno andando più piano rispetto allo scorso anno. Anche sul circuito più corto del mondiale il gap delle monoposto a effetto suolo da quelle del 2021 è stato importante: un secondo e 264 millesimi.

Eppure chi ha modo di vedere in azione le attuali macchine dal vivo ha chiara la sensazione di quanto queste moderne F1 siano in grado di estrarre delle prestazioni nonostante il sensibile aumento di peso (46 kg) e gli importanti cambiamenti tecnici che sono stati introdotti con questa nuova generazione di vetture.

Ferrari F1-75, dettaglio del freno anteriore Photo by: Giorgio Piola

Dobbiamo ringraziare la Brembo che ci ha messo a disposizione un dato raccolto dalle sue simulazioni che ci permette di valutare in maniera oggettiva l’enorme salto prestazionale che si è registrato per esempio nella fase della staccata.

I tecnici della multinazionale bergamasca hanno preso in esame lo spazio di frenata che era necessario l’anno scorso in ciascuna delle 10 curve della pista austriaca in confronto con quello registrato ieri dopo le qualifiche al Red Bull Ring.

E il numero più sconvolgente è quello relativo della curva 9, la piega a destra ad alta velocità: con l’impianto frenante 2022 e il carico aerodinamico dovuta alla downforce del fondo i piloti hanno potuto frenare 32 metri più tardi: nel 2021 la staccata iniziava a 71 metri, mentre ieri la zampata è cominciata a 39 metri dal punto di corda. Siamo quasi a un valore del 50%!

Differenze fra le misure dei dischi freno fra il 2021 e il 2022 Photo by: Giorgio Piola

L’impianto frenante, grazie all’adozione di cerchi da 18 pollici, è stato potenziato con l’adozione di dischi in carbonio che possono avere un diametro di 328 mm contro i 278 mm e, di conseguenza, c’è stato un adeguamento anche delle pinze e delle pastiglie, migliorando la capacità di arresto con una maggiore superficie d’attrito.