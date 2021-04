F1, Imola: qualifiche anticipate alle ore 14 di sabato

Il Duca di Edimburgo è morto all'età di 99 anni venerdì scorso, con il funerale del reale britannico che si svolgerà nella St George's Chapel di Windsor alle 15 di questo sabato.

In linea con molti altri sport, la F1 e la FIA hanno confermato che il programma del GP dell'Emilia Romagna sarà modificato "per rispetto" e per evitare di scendere in pista alla stessa ora del funerale.

Ad Imola, le qualifiche quindi inizieranno alle ore 14, con un'ora d'anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Di conseguenza, anche la terza sessione di prove del sabato mattina è stata anticipata, a partire dalle 11, per rispettare il regolamento della F1 che prevede un intervallo di due ore tra la FP3 e le qualifiche.

Le modifiche hanno creato un cambiamento minore anche al programma del venerdì, con la FP1 che inizierà 30 minuti prima, alle 11 e la FP2 che inizierà alle 14.30. Questo è stato fatto per garantire che le due sessioni del venerdì siano separate da almeno due ore e mezza e che la FP3 inizi non meno di 19 ore dopo la fine della FP2, come da regolamento. La lunghezza delle sessioni invece rimane invariata.

Prima delle qualifiche si terrà anche un minuto di silenzio per fornire alla F1 "un'opportunità per le persone di mostrare il proprio rispetto".

Il programma della domenica per il GP dell'Emilia Romagna rimane invariato, con la seconda gara della stagione 2021 della Formula 1 che scatterà alle 15.