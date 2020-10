F1, Imola, Libere 1: Verstappen fra le Mercedes!

Lewis Hamilton mette subito le cose in chiaro: l'esa-campione è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna, il primo appuntamento di F1 che si disputa con un programma ridotto a due giorni. Il pilota Mercedes con le gomme Soft, pneumatico che richiede due giri di warm up per entrare in temperatura, è arrivato a 1'14"726, risultando l'unico capace di sfondare il muro dell'1'15".

Il britannico ha sfoderato una nuova soluzione nel posteriore della W11 che dovrebbe permettere un riallineamento più graduale nella simulazione delle ruote posteriori sterzanti. Si tratta di una modifica richiesta espressamente dal leader del mondiale dopo un breve test svolto in Portogallo che, forse, giustica il grande divario che ha creato su Valtteri Bottas, staccato di quasi mezzo secondo dal compagno di squadra!

Fra le due frecce nere si è infilato non troppo a sorpresa Max Verstappen con la Red Bull. L'olandese con 1'15"023 è riuscito a limitare il distaccco dalla W11 a 297 millesimi con la RB16. Max ha mostrato un immediato adattamento all'Enzo e Dino Ferrari, un circuito che conosce meglio di tanti altri (la F1 è tornata in Riva al Santerno dopo 14 anni) riuscendo a percorrere in pieno la prima curva delle Acque Minerali. Verstappen sembra l'unico capace di sfidare le Mercedes per la pole position, mentre tutti gli altri sono davvero lontani a oltre un secondo.

Hamilton ha impressionato anche nel passo gara, dando la sensazione che voglia chiudere il discorso mondiale il più in fretta possibile con Verstappen non lontano con una monoposto che sembra più carica aerodinamicamente.

Il primo degli altri è Pierre Gasly a 907 millesimi: il francese con l'AlphaTauri beneficia dell'aver effettuato un filming day proprio a Imola prima della ripartenza del mondiale a luglio.

La Ferrari è quinta con Charles Leclerc che non è contento della sua SF1000: la Rossa fatica a mandare in temperatura le gomme anteriori ed è costretto a effettuare due giri di warm up nella speranza di mandare in temperatura gli pneumatici dovendo fare i conti con un forte sottosterzo che è un tema costante per tutti. Sebastian Vettel è solo 12esimo a 1"4 dalla testa del gruppo: il tedesco soffre la SF1000 più che in altre circostanze ma stringe i denti

Bene Daniel Ricciardo con 1'15"839. L'australiano è sesto a 1"1 da Hamilton ed è seguito da Esteban Ocon subito in palla con l'altra Renault a confermare la crescita della R.S.20.

Sembra in seria difficoltà Alexander Albon: l'anglo-thailandese è sotto esame per conservare il posto in Red Bull. Il nono posto dimostra il suo malessere, ma a sconfortare è il distacco di un secondo da Verstappen, mentre ha saputo fare meglio Daniil Kvyat che è nella top 10 con la seconda AT01 con un buon ottavo tempo.

Seguono le due Racing Point con Lance Stroll, decimo, davanti a Sergio Perez. Ricordiamo che il canadese aveva beneficiato di un test a Imola con una GP2 con la quale aveva ripreso confidenza con l'Enzo e Dino Ferrari.

Positiva la 13esima piazza di Romain Grosjean con la Haas, mentre è 19esimo Kevin Magnussen. Non brillano le McLaren con Carlos Sainz 14esimo, ma va detto che Lando Norris si era arrampicato nelle posizioni che contano, ma si è visto cancellare il tempo per un track limit. E anche a Imola i commissari hanno falcidiato i giri migliori per i tagli subito sanzionati.

L'inglese, allora, ha concluso 16esimo dietro ad Antonio Giovinazzi positivo con l'Alfa Romeo dopo un avvio di prove ritardato da un problema tecnico. L'italiano ha lasciato Raikkonen al 17esimo posto a poco più di un decimo.

Chiude la lista Nicholas Latifi con la Williams con George Russell 18esimo.