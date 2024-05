F1 | Imola, Libere 1: Leclerc fa sognare mentre Verstappen soffre

I tifosi del Cavallino cominciano a sognare: la Ferrari evoluzione funziona anche a Imola come aveva bene impressionato nel filming day di Fiorano. Nella prima sessione di prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna la Scuderia porta Charles Leclerc in testa alla classifica dei tempi con il tempo di 1'16"990. Il monegasco è stato l'unico a sfondare il muro dell'1'17" con la mescola rossa (C5, la più morbida della gamma Pirelli), trovandosi subito a suo agio co la SF-24. Charles oltre ad avere il nuovo ingegnere di pista, Bryan Bozzi, dispone anche di un motore fresco: si tratta della terza PU montata per sicurezza dopo un allarme scattato a fine gara a Miami. Sostituiti anche turbo e le due MGU sia H che K.

La Ferrari può contare anche sul terzo tempo di Carlos Sainz distaccato solo di 130 millesimi dal compagno di squadra, segno che le novità piacciono a entrambi i piloti. Lo spagnolo ha iniziato il turno con le hard, mentre Leclerc aveva iniziato a lavorare con la medie. Eccellente la micro simulazione di gara a fine turno di Leclerc con la gomma dura, per cui la rossa sembra funzionare sia sul giro secco che nella durata.

Ma non illudiamoci troppo perché l'asfalto di Imola era molto "green" e la Ferrari è sempre andata bene con meno grip, aspettiamo il secondo turno per valutare con più concretezza le ambizioni del Cavallino. Stupisce che fra le rosse si sia infilato George Russell con la Mercedes rivista e corretta. La W15 dell'inglese è parsa piuttosto competitiva dopo un avvio difficile a causa dei saltellamenti che le macchine soffrono nel dritto verso la Variante del Tamburello. Molti hanno dovuto alzare le vetture per non avere bottoming.

La Mercedes ha potuto beneficiare delle "informazioni" che Kimi Antonelli aveva potuto trasferire alla Stella dopo il test svolto a Imola con la W13 dove questi problemi di pompaggio erano già emersi. Lewis Hamilton ha cominciato attaccato al compagno di squadra, ma poi è scivolato più indietro, al settimo posto, non avendo trovato il bilanciamento di George. Il sette volte campione del mond è finito anche in testacoda senza conseguenze.

E le Red Bull? In grande difficoltà. La squadra di Milton Keynes ha lavorato solo con le gomme soft e ha usato due treni di rosse nella speranza di trovare un buon equilibrio con il nuovo pacchetto di novità. L'obiettivo non è stato raggiunto nonostante Verstapppen abbia sostituito due volte le barre anteriori. La RB20 del campione del mondo non ha un buon inserimento in curva dell'anteriore e lo abbiamo visto tagliare sia la Variante Alta che fare un dritto in uscita alle Acque Minerali perché la macchina non... gira.

Non sorprende, quindi, se Sergio Perez sia davanti al capitano anche se solo per sette millesimi. Le novità non hanno giovato: la Red Bull deve lavorare sulla messa a punto perché manca il bilanciamento. Non stupiamoci, perché hanno tempo per lavorare.

E' proprio la RB20 a essere in disordine, perché la Racing Bulls ha portato Yuki Tsunoda al sesto posto con un 1'17"388 che testimonia la buona forma del giapponese, mentre Daniel Ricciardo è solo 13esimo a sette decimi dal compagno. L'australiano è stato autore di un dritto alla Rivazza e ha fatto un lungo forse perché distratto da una macchina più lenta. Il suo fondo sicuramente ne ha risentito...

Ci si aspettava di più dalla McLaren vittoriosa a Miami, ma la squadra di Woking ha fatto molte prove comparative sulla MCL38, per cui l'ottavo posto di Lando Norris e il non di Oscar Piastri vanno presi con le molle. A chiudere la top 10 c'è Fernando Alonso con l'Aston Martin profondamente rivista: il distacco di otto decimi dalla vetta indica che c'è bisogno di trovare una messa a punto di una macchina che è cambiata molto. Lance Stroll è 12esimo con l'altra verdona, mentre Pierre Gasly si è infilato fra le vetture di Silverstone, dando la sensazione che l'Alpine abbia imboccato una strada positiva, con Esteban Ocon più in difficoltà solo 14esimo.

Positiva la prestazione di Ollie Bearman con la Haas: l'inglese è 15esimo con la vettura di Kevin Magnussen. Il giovane pilota della FDA Ferrari ha fatto meglio di Nico Hulkenberg, ma il tedesco si è dedicato alle gomme hard pensando alla gara, mentre Oliver ha utilizzato le medie. Il ragazzo comunque conferma il buon talento: è tornato su una F1 dopo il botto con la F2 nel mattino e sembra non averne risentito.

Poco significativa la sessione per la Sauber con Valtteri Bottas davanti a Guanyu Zhou e per la Williams: questa volta Logan Sargeant ha preceduto Alexander Albon che ha provocato la bandiera rossa dopo circa 20 minuti: nella discesa verso le Acque Minerali la sua Williams FW44 si è ammutolita con la power unit che si è spenta pare per un problema elettrico e il pilota anglo-thailandese ha parcheggiato all'inizio della salita verso la Variante Alta. La sosta è durata sei minuti, giusto il tempo per mettere la FW44 in sicurezza, ma per Albon la sessione è finita troppo presto...