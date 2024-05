F1 | Imola: Leclerc dedica il casco all'Italia, Gasly a Senna

In questo fine settimana Charles Leclerc avrà in mente di portare a casa il miglior risultato possibile, ma anche tanta, tanta Italia.

Il pilota della Ferrari ha svelato un casco speciale che indosserà questo weekend al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

A caratterizzare l'elmetto del 25enne nativo del Principato di Monaco non saranno disegni particolari, ma i colori. Al solito bianco-rosso, si aggiungerà il verde, formando così un casco a forti tinte italiane mischiate a quelle della bandiera di Monaco.

Il nuovo casco di Charles Leclerc Foto di: Ferrari

Per Imola la banda verticale che divide in 2 emisferi il casco di Charles non sarà bicolore, ma tricolore. Svetta la bandiera italiana, così come nelle parti laterali, dove il bianco-verde fanno da sfondo al numero 16 in banco-rosso. Un trinomio cromatico che forma le due bandiere di appartenenza per il ferrarista, quello della terra natia e della terra che lo ha adottato dal punto di vista sportivo.

"Ecco il casco per questo weekend. Siamo a Imola, vicino a casa della Ferrari, che è anche casa mia, alla fine", ha dichiarato Charles nel breve video di presentazione del casco per Imola.

"Ovviamente c'è la bandiera italiana. i piace tanto questo look, speriamo che vada forte, visto che è la cosa più importante. Grazie mille per il sostegno, non vedo l'ora di vedervi in tribuna, è sempre una grandissima spinta per noi".

"Speriamo di farvi sorridere, di farvi godere dalle tribune. Un abbraccio e ci vediamo questo fine settimana".

GP Imola: Gasly dedica il casco a Senna

Nel fine settimana di Imola che ci apprestiamo a vivere a partire dalla giornata di oggi ci sarà un altro casco molto significativo. Lo ha pensato Pierre Gasly.

Il pilota francese, che è alla seconda stagione con Alpine, ha fatto di recente uno show al volante della Toleman TG183 di Ayrton Senna sul tracciato di Silverstone, utilizzando un casco identico a quello del tre volte iridato brasiliano, ma inglobando anche il disegno principale del suo casco.

Questo sarà utilizzato anche questo fine settimana assieme a un sotto casco che avrà gli stessi colori del casco di Senna.