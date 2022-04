F1 | Imola: con la qualifiche al venerdì si congelano le novità

Il business giustifica tante scelte, e non c’è nulla di inedito o scandaloso. L’introduzione del format della ‘sprint qualifying’ (da quest’anno solo ‘sprint’) insegue obiettivi commerciali, ovvero incrementare l’interesse nelle giornate di sabato e venerdì, a vantaggio degli organizzatori degli eventi e dello share televisivo. Lo scorso anno, a dire il vero, le tre gare del sabato non hanno spostato l’interesse, a farlo è stato il duello sportivo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma questa è un’altra faccenda.

Christian Horner, team principal Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Nel 2021 l’introduzione di tre weekend con il format ‘sprint’ per le squadre è stato indolore, poiché stavano utilizzando monoposto 2020 aggiornate in alcune componenti, progetti con pochi upgrade e ben collaudati. Avere a disposizione solo i sessanta minuti della sessione FP1 per lavorare sulle vetture è stato un ostacolo superato senza grandi affanni.

Quest’anno però lo scenario è diverso, i team sono all’inizio di un nuovo ciclo tecnico e tra aggiornamenti e correzioni, l’attività nelle sedi è h24. Dopo i test precampionato e le prime tre gare disputare fuori dall’Europa, per le squadre è tempo di portare in pista le prime sostanziali novità figlie dei riscontri emersi nelle tappe iniziali, ma proprio la prima gara europea proporrà il format ‘sprint’, un aspetto che ha scoraggiato i team a presentarsi ad Imola con grandi novità.

Non è chiaro cosa abbia portato FIA e Liberty a inserire così presto nella stagione una ‘sprint’ in calendario, visto che era facilmente prevedibile la necessità delle squadre di macinare chilometri per prove e verifiche.

Senza la possibilità di effettuare test, l’unica possibilità per valutare in pista una componente tecnica sono le tre sessioni di prove libere nel corso dei weekend di gara, ma il format ‘sprint’ riduce ai soli 60 minuti della FP1 la possibilità di valutazione tecniche, un tempo che a malapena riesce ad essere sufficiente per le verifiche di setup.

“A Imola non ci saranno grandi novità – ha commentato Mattia Binotto riferendosi alla possibilità che la Ferrari introduca sviluppi sulla F1-75 - non è il posto giusto. Nelle prove libere di venerdì mattina ci concentreremo sulla preparazione delle qualifiche, non c’è tempo per fare altro”.

Sulla stessa linea anche Christian Horner: “Non c’è molto tempo per valutare una potenziale novità montata sulla monoposto, quindi bisogna essere molto sicuri di ciò che si mette in macchina. Avremo una piccola evoluzione, non un pacchetto importante, quello arriverà in seguito”.

Il lavoro ‘virtuale’ che le squadre portano avanti nelle sedi è attendibile, ma serve sempre la conferma in pista, come ha dimostrato quest’anno il problema del porpoising, assente in galleria del vento ma ben visibile sui rettilinei dei circuiti. Così nessuno si prende dei rischi, e ad Imola sulle monoposto vedremo qualche aggiornamento ma non i ‘pacchetti’ che tradizionalmente venivano portati in pista nella prima gara europea della stagione. Il tutto, ovviamente, a scapito di chi deve recuperare terreno.

Mattia Binotto, team principal Ferrari Photo by: Ferrari