F1 | Il vincitore riceverà una medaglia FIA a partire da Abu Dhabi

La medaglia FIA sarà consegnata durante la cerimonia di premiazione del podio dei Gran Premi di Formula 1, in modo che i piloti possano conservarla come ricordo personale dei loro successi.

Anche se i piloti ricevono i trofei sul podio per le gare vinte, molti di essi vengono poi conservati dalle loro squadre a seconda degli accordi contrattuali. Spesso i piloti possono farsi fare delle repliche se vogliono i trofei per sé.

La medaglia della FIA sarà un "ricordo personale unico per commemorare l'eccezionale risultato raggiunto" con la vittoria della gara, e intende anche sottolineare la storia di cui ogni vincitore di un Gran Premio entrerà a far parte.

Le medaglie sono tornate in F1 nel 2020, quando sono state assegnate ai primi tre classificati delle Sprint Race del sabato, insieme alle corone, in un ritorno alle cerimonie del podio delle epoche precedenti.

Nel 2009, l'ex boss della Formula 1, Bernie Ecclestone, voleva introdurre un sistema di medaglie per decidere il campionato mondiale, assegnando ai primi tre classificati medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Aveva previsto che il campionato sarebbe stato assegnato a chi aveva il maggior numero di medaglie d'oro invece che da un sistema a punti, dicendo che chiunque avesse perso come risultato avrebbe "dovuto impegnarsi di più l'anno prossimo".

Ma alla fine l'idea di questo format è stata abbandonata, nonostante gli sforzi di Ecclestone per cercare di riportarla in considerazione per il 2010.