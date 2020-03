F1: il secondo flussometro impone l'aumento di peso di 1 kg

Il peso minimo delle monoposto di Formula 1 2020 aumenta di un chilogrammo. Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato l’aumento di massa che a una settimana dal primo Gran Premio in Australia passa dagli attuali 745 kg a 746 kg.

Non si tratta di un provvedimento dell'ultim'ora come potrebbe sembrare: è solo la delibera che arriva poco prima del debutto stagionale a Melbourne, visto che i team hanno già provato in questa configurazione nei test invernali.

L’incremento è stato determinato dall’adozione del secondo flussometro che è stato obbligatoriamente montato nel serbatoio delle F1.

Si tratta di un sensore che sarà gestito dalla FIA e che dovrà controllare il consumo istantaneo di carburante affinché non si superi il limite del regolamento di 100 kg/h a un regime del motore di 10.500 giri al minuto.

Il peso minimo comprende quello della vettura sommato a quello del pilota in abbigliamento ignifugo.

Rispetto allo scorso anno l’aumento di peso è di 3 kg, due sono stati aggiunti perché le macchine 2019 non arrivavano al valore minimo e la FIA ha voluto evitare che i team spendessero cifre ingenti per recuperare quella massa con soluzioni più estreme.

Le moderne F1 hanno subito un graduale e costante aumento della massa minima regolamentare, pur migliorando puntualmente le prestazioni di anno in anno. Le gomme Pirelli, quindi, che restano le stesse del 2019 saranno sottoposte a dei carichi aggiuntivi…