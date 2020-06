F1: il proprio nome sulla bandiera a scacchi per beneficenza

La Formula 1 metterà in vendita le caselle delle bandiera a scacchi utilizzate nei Gran Premi del 2020 per raccogliere fondi da donare in beneficenza.

L'iniziativa fa parte di 'We Race as One' per combattere razzismo ed ineguaglianza, coi fan che avranno l'occasione unica di poter avere il proprio nome su 56 degli 80 quadrati della bandiera, mentre i restanti verranno riservati ai promoter per i loro ospiti.

Ognuno potrà quindi apparire sul vessillo, seppur non sia possibile scegliere la posizione; a fine gara tutti riceveranno il pezzetto con il proprio nome, una foto della bandiera sventolata e un'ologramma.

Lo spazio sulla bandiera del Gran Premio d'Austria del 5 luglio è già disponibile al prezzo di 199,99 sterline, ma l'obiettivo è superare le 11.000 sterline.

Ad ogni evento verranno messi a disposizione i quadrati delle successive bandiere con almeno un paio di settimane d'anticipo, acquistabili sul sito F1 Authentic.

L'iniziativa 'We Race as One' è stata lanciata lunedì per la stagione 2020 e i team avrano sulle rispettive monoposto anche un arcobaleno.

La Ferrari ha utilizzato l'hashtag #WeRaceAsOne sulla SF71H usata ieri nei test al Mugello.