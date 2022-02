F1 | Il programma Engineering Scholarship continua fino al 2025

Le borse di studio di ingegneria di Formula 1 sono state lanciate l'anno scorso, dopo una donazione di 1 milione di dollari da parte del presidente non esecutivo della Formula 1, Chase Carey.

Il programma ha finora sostenuto con successo 10 studenti, che hanno iniziato i tirocini nei loro corsi di laurea e post-laurea in ingegneria presso le principali università del Regno Unito e dell'Italia.

Ogni borsa di studio copre l'intero costo delle tasse universitarie di uno studente, insieme alle spese di soggiorno, per l'intera durata della laurea. Il programma sarà ora esteso per altri quattro anni, consentendo di offrirne ad altri 10 studenti ogni anno dal 2022 al 2025 compreso.

"Siamo impegnati ad aumentare la diversità e le opportunità all'interno di questo incredibile sport - ha detto il presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali - Sono lieto di confermare che espanderemo il nostro programma per gli studenti fino al 2025, fornendo una fantastica opportunità per alcuni di loro incredibilmente talentuosi di iniziare la loro avventura con la Formula 1".

"Vogliamo continuare a garantire che i talenti provenienti da gruppi sottorappresentati abbiano opportunità significative, con i primi 10 che hanno già iniziato i loro studi dopo l'incredibile donazione di Chase per finanziarli nel loro primo anno. Vogliamo continuare e costruire sulle basi del programma negli anni a venire".

I 10 borsisti sono stati selezionati dalle università partner iniziali del programma: l'Università di Cambridge, la Coventry University, la Manchester Metropolitan University, MUNER - The Motorvehicle University of Emilia Romagna, l'Università di Oxford e la Strathclyde University.

I beneficiari hanno cominciato i loro studi nel 2021. Come parte di un più ampio programma di iniziative di diversità e inclusione, la Formula 1 si è anche impegnata a creare opportunità di lavoro offrendo apprendistati e stage.

Lavorando con il Black Collective of Media in Sport (BCOMS, gruppo leader per i professionisti neri nei media) e The Blair Project (che vuole spingere la futura generazione di ingegneri provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati), la Formula 1 ha già accolto nell'organizzazione apprendisti che stanno studiando ingegneria meccanica, e stagisti, con altri che saranno nominati nel corso della stagione.