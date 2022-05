F1 | Il motore di Bottas non è recuperabile, ma era il primo

Valtteri Bottas ha parcheggiato la sua Alfa Romeo alla conclusione del rettilineo di partenza, quindi non ha avuto modo di approfondire la conoscenza degli aggiornamenti portati dal team, visto che nel secondo turno del Gran Premio di Spagna ha potuto completare appena un giro lanciato.

La power unit Ferrari, che era quella che aveva utilizzato nelle prime cinque gare della stagione, non potrà essere più riutilizzata da Bottas, che a questo punto rischia di incappare in penalità nel corso del campionato.

Ad Imola Bottas aveva patito la rottura di uno scarico, con conseguente incendio nelle qualifiche del venerdì. Questo lo aveva costretto a saltare la FP2 di sabato mattina mentre i meccanici lavoravano sulla monoposto. A Miami invece è stato protagonista di un incidente nella FP1 e quindi è rimasto ai box anche nella FP2.

Dopo la gara in Florida, il team principal Frederic Vasseur aveva dichiarato che l'Alfa aveva bisogno di un weekend "pulito" a Barcellona per sfruttare al meglio il nuovo pacchetto aerodinamico.

La perdita di tempo prezioso in pista è stata quindi un duro colpo, soprattutto perché l'altra vettura è stata condivisa da Robert Kubica e Guanyu Zhou, cosa che potrebbe aver complicato il flusso di feedback.

"Purtroppo questa sembra essere una tendenza", ha detto Bottas quando Motorsport.com gli ha chiesto della sua sfortuna.

"Stiamo vivendo dei venerdì difficili. Questa volta sembra che sia stato un problema di motore. Quindi possiamo solo guardare a domani e cercare di massimizzare la sessione".

"Non è una novità per noi. Sono sicuro che potremo comunque disputare un buon weekend, perché in base all'unico giro che ho fatto in FP2 la macchina mi sembrava buona".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas ha confermato che il team è partito in modo conservativo nella prima sessione, optando per un'altezza più elevata per garantire che non ci fosse porpoising con il nuovo pacchetto, prima di abbassarla successivamente.

"Sulla base di quell'unico giro in FP2, posso dire che sembra funzionare", ha detto. "Ma nella FP1 è stato difficile giudicare, perché credo che siamo stati piuttosto conservativi con l'assetto per cercare di evitare il porpoising e tutto il resto".

"Quindi volevamo solo raccogliere dati nella FP1. L'unico giro, come ho detto, è andato bene, quindi penso che possiamo imparare qualcosa anche da un singolo giro come quello, e almeno Zhou ha fatto qualche long run. Credo che potremo comunque disputare un weekend positivo".

Vasseur ha ammesso che la perdita del motore e del tempo in pista sono stati un doppio problema per la squadra.

"Ha danneggiato anche la carrozzeria, quindi dovremo ripararla", ha detto a Motorsport.com a proposito del guasto alla power unit. "Era la prima (usata quest'anno), quindi poteva andare peggio, non è un disastro".

"Ma è un peccato, perché nella FP1 abbiamo dovuto fare molte prove, non abbiamo fatto dei giri veri e propri, e nella FP2 abbiamo fatto solo un giro. Ok, è Barcellona, quindi credo che in due giri Valtteri si riprenderà, e anche il giro che ha fatto è stato molto buono".

"Sicuramente non è un inizio di weekend facile quando hai una macchina divisa tra due piloti e l'altro non ha fatto una sessione. Non è un dramma e spero che da sabato in poi il weekend sia pulito".