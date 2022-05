F1 | Il Gran Premio di Monaco giro per giro Riviviamo il Gran Premio di Monaco giro per giro, attraverso questa animazione grafica di Motorsport.com. Una domenica, in cui è Sergio Perez a firmare una vittoria conquistata sulla strategia davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e al campione del mondo in carica Max Verstappen. Mentre il padrone di casa Leclerc deve accontentarsi di un quarto posto...