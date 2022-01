F1 | Il GP di Singapore rimane in calendario fino al 2028

Nonostante sia assente da ormai due anni dal calendario a causa delle complicazioni legate alla pandemia da COVID-19, il Gran Premio di Singapore sarà presente in Formula 1 fino al 2028.

Gli organizzatori della prima gara in notturna disputata nel Mondiale hanno infatti raggiunto l’accordo per prolungare l’attuale contratto per sette anni. L’ultima estensione contrattuale è stata di quattro anni ed è stata annunciata nel settembre 2017.

Considerando come le ultime due gare del 2020 e del 2021 non sono state disputate, il rinnovo attuale rappresenta un accordo di 5 anni più 2 per includere gli eventi cancellati.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, precede Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, e il resto delle auto all'inizio della gara Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

La Formula 1 ha voluto estendere i suoi rapporti con i promoter che hanno visto le rispettive gare cancellate a causa del COVID, così da aiutarli a recuperare lo slancio e garantire il futuro a lungo termine di questi aventi.

Tuttavia c’è la consapevolezza di un crescente interesse da parte di nuove sedi e nuovi organizzatori e quindi in futuro ci sarà una maggiore concorrenza per avere uno slot nei calendari futuri.

A novembra è stato raggiunto un accordo per mantenere il GP di Cina fino al 2025, ma la gara di Shangai mancherà dal calendario anche nel 2022 per il terzo anno di fila.

"Sono felice che la Formula 1 continuerà a correre a Singapore per altri sette anni. Il Marina Bay Street Circuit ha ospitato la prima gara notturna nella storia della F1 nel 2008, e da allora Singapore ha continuato a entusiasmare i fan, i team e i piloti", ha detto il CEO della F1 Stefano Domenicali.

"Singapore occupa un posto speciale nel calendario della F1, e questa estensione fa parte del nostro impegno a lungo termine per continuare a far crescere questo sport in Asia".

"I piani che sono in atto per ridurre le emissioni di carbonio dell'evento sono impressionanti e si allineano con i nostri piani per essere Zero Carbon come sport entro il 2030. Non vedo l'ora di continuare il nostro rapporto di successo con il GP di Singapore e l'Ente del Turismo di Singapore quando la Formula 1 tornerà in questa incredibile città".

"Siamo molto contenti che la gara notturna continuerà per altri sette anni", ha dichiarato Ong Beng Seng.

"Dopo più di un decennio di celebrazione di questo evento spettacolare, non vediamo l'ora di continuare a lavorare con F1, così come con i suoi partner, per portare la gara notturna a livelli più alti".

"Siamo lieti che questo evento dimostri che Singapore è aperta al business. Non vediamo l'ora di accogliere sia i fan locali che quelli d'oltreoceano e i visitatori al Marina Bay Street Circuit ancora una volta".