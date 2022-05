F1 | Il GP di Russia non sarà sostituito, i GP calano a 22

La decisione crea un vuoto di due settimane senza gare tra la fine della stagione europea a Monza, l'11 settembre, e l'inizio del ciclo di sei gare extraeuropee, che si aprirà il 2 ottobre a Singapore.

L'evento di Sochi è stato cancellato, insieme al contratto in essere, poco dopo l'attacco bellico della Russia all'Ucraina. La F1 comunque ha immediatamente iniziato a cercare sedi alternative per mantenere un totale di 23 eventi per quest'anno.

Uno dei primi contendenti è stato il Qatar, che aveva già ospitato una gara lo scorso anno a Lusail e che tornerà in calendario nel 2023. Quest'anno però era già stato messo in conto di saltare l'evento di Doha, visto che il Qatar ospiterà anche i Mondiali di calcio in novembre.

Si pensava che la data di settembre potesse bastare per evitare un conflitto con i preparativi per il torneo di calcio, ma c'erano preoccupazioni per il caldo estremo e per il potenziale impatto sul pubblico.

Durante il fine settimana di Melbourne, è emersa una possibilità di una seconda gara a Singapore, che avrebbe preceduto di una settimana quella già in calendario e si sarebbe disputata con un orario anticipato rispetto alla tradizionale notturna.

Ci sono state poi anche potenziali candidate in Europa, con Hockenheim che si era offerta di ospitare il ritorno del Gran Premio di Germania. Tuttavia, per questioni logistiche, era impossibile che il Circus della F1 si trasferisse direttamente da una sede europea a Singapore.

La chiave di ogni accordo era legata al finanziamento dell'evento. La Formula 1 si trova in una situazione molto diversa rispetto agli ultimi due anni, quando alcune sedi avevano chiesto accordi al ribasso o addirittura gratuiti nel tentativo di disputare più gare possibile.

Dato il livello generale di inflazione in tutto il mondo e l'aumento vertiginoso dei costi di trasporto, una nuova gara avrebbe dovuto avere un senso dal punto di vista finanziario sia per i team che per la F1 stessa.

Alla fine, nessuna delle opzione è stata considerata adatta e quindi la F1 ha deciso di non organizzare una 23° gara. La conferma sarà accolta con favore dai team, che devono affrontare la sfida di rimanere al di sotto del budget cap, sviluppando le loro monoposto in un contesto di calendario molto fitto.