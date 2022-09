F1 | Il GP di Monaco è salvo: firmato il rinnovo fino al 2025

Dalla paura di uscire definitivamente dal calendario di F1 alla soddisfazione di aver rinnovato l’accordo con la massima categoria del Motorsport per altri 3 anni.

Il Gran Premio di Monaco è salvo ed oggi è arrivata la conferma che il circuito cittadino per eccellenza sarà presente sino al 2025.

L’accordo triennale è stato raggiunto dopo che negli scorsi mesi ad insidiare gli organizzatori della gara del Principato erano giunte le voci di un interesse della vicina Nizza desiderosa di ospitare una gara di Formula 1.

Il pericolo, almeno per i prossimi tre anni, è stato scongiurato e piloti e team avranno la possibilità di continuare a confrontarsi su uno dei tracciati che ormai fa parte della storia della Formula 1.

“La Formula 1 è lieta di annunciare di aver concluso un accordo con l'Automobile Club di Monaco (ACM) per continuare a correre sulle famose strade di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, fino al 2025 compreso, con un nuovo accordo triennale” recita così il comunicato diffuso poco fa.

“La gara è stata una parte importante del campionato sin dalla prima edizione del 1950 e rappresenta una sfida unica per tutti i piloti e uno scenario famoso in tutto il mondo. Dopo la vittoria di Sergio Perez della Red Bull nel 2022, sappiamo che la comunità della Formula 1 e i nostri fan non vedranno l'ora di tornare a Monaco dal 2023”.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: "Sono lieto di confermare che correremo a Monaco fino al 2025 e sono entusiasta di tornare sulle strade del Principato per il campionato del prossimo anno il 28 maggio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo rinnovo e in particolare il Principe Alberto II di Monaco, Michel Boeri, Presidente dell'Automobile Club di Monaco e tutta la sua squadra. Non vediamo l'ora di tornare la prossima stagione per continuare la nostra collaborazione".

Michel Boeri, Presidente dell'Automobile Club di Monaco, ha aggiunto: "Nell'interesse del Campionato del Mondo di Formula Uno, e dopo diversi mesi di trattative, siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo firmato un accordo di 3 anni con la Formula 1 e che probabilmente verrà rinnovato".

L’annuncio del rinnovo triennale del Gran Premio di Monaco arriva a breve distanza dall’ufficializzazione del calendario 2023 con il record di 24 gare in una stagione.