F1, il GP di Miami 2022 è più vicino

Rodney Harris, il nuovo sindaco di Miami Gardens - città che sorge a poche miglia dalla capitale della Florida - si è mosso in prima persona per agevolare la possibilità di ospitare un Gran Premio di Formula 1.

Mercoledì sera, i rappresentanti della città hanno ascoltato quasi due ore di lamentele da parte dei residenti locali, che si sono opposti ai piani per una gara nella loro comunità, prima di votare a favore di andare avanti con il progetto.

La risoluzione porterà ad un memorandum d'intesa tra la città, l'organizzazione dei Miami Dolphins e la Formula 1 per ospitare la gara su un circuito appositamente costruito intorno all'Hard Rock Stadium, la casa della locale squadra di football.

La situazione a livello locale è parecchio tesa, con la comunità che si agita in maniera considerevole opponendosi alla realizzazione di un tracciato. Addirittura, in ottobre gli abitanti di Miami Gardens hanno promosso una causa per i diritti civili contro la contea di Miami-Dade, l'organizzazione dei Dolphins e la F1 per discriminazione razziale.

Il layout della pista è già stato modificato per placare la gente del posto, in quanto è stato ridisegnato per evitare di utilizzare la 199a strada - una delle arterie principali - che sarà mantenuta aperta per tutto il fine settimana della gara.

L'organizzazione dei Dolphins si è anche impegnata a erigere barriere di contrasto al rumore e a monitorare la qualità dell'aria ed i decibel durante l'evento.