F1: il GP di Gran Bretagna si terrà ufficialmente a porte chiuse

Era facile ormai prevederlo, ma questa mattina è arrivata l'ufficialità: il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che si tiene da tanti anni sul tracciato di Silverstone e che quest'anno è previsto dal 16 al 19 luglio sarà svolto quest'anno a porte chiuse a causa della pandemia da COVID-19.

Ad annunciarlo è stato Stuart Pringle, managing director di Silverstone attraverso un comunicato stampa ufficiale rilasciato questa mattina, volto a svelare le intenzioni dei promotori del GP britannico.

"Come promesso sto scrivendo per farvi sapere le ultime notizie sul Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 1. Sono estremamente dispiaciuto nel dirvi che non saremo in grado di compiere il GP a Silverstone davanti ai tifosi".

"Abbiamo discusso di questo il più a lungo possibile, ma stando alle condizioni attuali è chiaro che non si possa fare date le condizioni attuali della nazione e delle richieste del nostro governo. Per questo motivo, svolgere un GP a porte aperte, è impossibile".

"Abbiamo l'obbligo di proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella preparazione dell'evento, i nostri marshal, tutte le persone che lavorano al GP e, ovviamente, tutti i nostri meravigliosi fan. Questa era la miglior decisione che potessimo prendere".

Sempre tramite le parole di Pringle, gli organizzatori del GP di Gran Bretagna hanno fatto sapere di essere al lavoro assieme al Department for Digital, Culture, Media and Sport per cercare di far svolgere l'evento regolarmente, ma a porte chiuse.

Il GP sarebbe così visibile per tutti i fan attraverso le emittenti televisive - a seconda dei contratti nazionali sottoscritti con Liberty Media - permettendo dunque a piloti e team di correre, ma con un grado di sicurezza estremamente maggiore.

Ricordiamo che in ballo c'è anche la possibilità di fare una doppia gara a Silverstone, così da recuperare uno degli eventi cancellati e diminuire gli spostamenti della logistica, che in questi mesi sono stati resi ancora più complicati dalle restrizioni sui viaggi imposti da diversi paesi del globo.

