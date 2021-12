F1 | Il GP di Abu Dhabi rimarrà nel calendario per altri 10 anni

A poche ore dall'avvio dell'ultimo fine settimana di gara del Mondiale 2021 di Formula 1, che si terrà a Yas Marina, i promotori dell'evento e la F1 hanno annunciato di aver prolungato l'accordo che manterrà il Gran Premio di Abu Dhabi nel calendario del Circus iridato per i prossimi 10 anni.

Non solo, perché il tracciato di Yas Marina ospiterà sempre per la stessa durata l'ultimo evento dei prossimi Mondiali. Rimarrà dunque il gran finale per la prossima decade.

Yas Marina è nel calendario della Formula 1 dal 2009 e, dal 2014, è stato palcoscenico dell'ultimo atto di ogni Mondiale. Proprio in quell'anno, e nel 2016, ha visto assegnare i titoli iridati che sono andati rispettivamente a Lewis Hamilton e a Nico Rosberg.

"Siamo molto contenti di poter confermare che correremo ad Abu Dhabi fino al 2030 dopo aver siglato un nuovo accordo", ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.

"Non vediamo l'ora che arrivi il finale di stagione, di questa stagione, quando sarà fatta la storia della Formula 1. I promotori dell'evento, la ADMM, ha sempre creato show incredibile per l'ultima gara di ogni stagione di Formula 1".

"Inoltre, quest'anno, ci saranno cambiamenti significativi fatti sulla pista per migliorare le gare al Yas Marina Circuit. Siamo davvero molto contenti e non vediamo l'ora di goderci tutte le edizioni di questo gran premio".

Saif Al Noaimi, amministratore delegato dell'impresa promotrice dell'evento, la ADMM, ha aggiunto: "Il Gran Premio di Abu Dhabi e il circuito di Yas Marina continueranno a portare spettatori e telespettatori da Abu Dhabi e dagli Emirati Arabi Uniti".

"Il nuovo contratto decennale con la Formula 1 non rappresenta solo la solidità della nostra relazione, ma riafferma il nostro impegno nel creare fine settimana sportivi ad altissimo livello, per fare in modo che tutti i visitatori possano godere di tutto questo".