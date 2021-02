F1: il GP del Portogallo entra nel calendario 2021!

Gran Premio del Portogallo 2021: semaforo verde. Motorsport.com può rivelare la F1 ha dato il nulla osta all'entrata nel calendario 2021 dell'evento che nel 2020 ha portato Portimao a fare il proprio esordio nel Circus iridato.

I team sono stati avvisati di questo cambiamento nella giornata di giovedì. Dopo alcune settimane di incertezza sulla composizione delle gare d'apertura del calendario 2021, la difficile situazione legata alla pandemia da COVID-19 aveva ampliato i dubbi sull'effettiva presenza del GP del Portogallo.

Dopo i colloqui tra i vertici della F1 e gli organizzatori della gara avvenuti negli ultimi giorni, entrambe le parti hanno trovato un accordo e hanno convenuto che l'evento possa regolarmente tenersi nel corso di questa stagione.

Fonti di Motorsport.com hanno rivelato che la F1 si è impegnata a inserire il Gran Premio del Portogallo nello slot attualmente "TBC", to be confirmed, programmato per il 2 maggio.

La decisione sul Portogallo significa che sarà il Bahrain a ospitare l'avvio della stagione il 28 marzo, con Imola che ospiterà il secondo round della stagione previsto il 18 aprile. Resta inteso che i team saranno formalmente informate dei piani legati al calendario in una riunione della F1 Commission che si terrà giovedì, dunque domani.

Il Gran Premio del Portogallo, però, non sarà esente da problemi per i team, soprattutto a causa delle nuove restrizioni introdotte nel corso degli ultimi giorni nel Regno Unito. Il Portogallo è attualmente sulla "lista rossa" del Regno Unito, ovvero chiunque torna dai paesi della lista è costretto a una quarantena in hotel lunga 10 giorni.

Nessuno potrà essere esente dalla lista rossa, nemmeno per gli sport d'elite. Questo significa che il personale dei team di F1 con sede nel Regno Unito non sarà in grado di tornare a casa dal Portogallo prima del Gran Premio di Spagna previsto per il 9 maggio.

La fatto che le due gare siano back-to-back ha reso ovvio che il personale non rientrasse nel Regno Unito. Questo, però, significa comunque che dopo il GP di Spagna chi risiede nel Regno Unito non potrà rientrare immediatamente a casa.

Qualora il GP del Portogallo non si fosse potuto tenere, la F1 aveva pensato a un piano B, ossia disputare due gare in Bahrain. I discorsi tra la F1 e i promotori della gara, però, non sono mai entrati nel vivo, perché Portimao è sempre stata la priorità.

La F1 Commission, che si riunirà giovedì, non finalizzerà solo il calendario 2021, ma discuterà e voterà una serie di argomenti importanti per lo sport. Tra questi le potenziali gare sprint in alcuni eventi del 2021 e la prosecuzione del freezing dei motori per il 2022.