F1 | Il GP del Messico rimarrà in calendario almeno sino al 2025

Da Città del Messico, sede del Gran Premio del Messico 2022 di Formula 1, arrivano notizie importanti proprio per ciò che riguarda il futuro dell'evento centramericano di Formula 1 tornato in calendario da qualche anno.

L'evento di casa di Sergio Perez, pilota di Red Bull Racing, rimarrà nella lista di gare che il Circus iridato farà nei prossimi anni almeno sino al 2025.

L'accordo tra i promotori dell'evento - ossia la CIA (Corporacion Interamericana de Entretenimiento), il governo di Città del Messico e la Formula 1 è stato trovato su base triennale.

Il tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez ha ospitato la prima gara di Formula 1 nel 1963, poi il Circus iridato è tornato a correre sulla stessa pista 7 anni fa, ovvero dal 2015.

L'ultimo rinnovo del contratto tra le parti era arrivato a inizio agosto del 2019, tre anni fa. Nel frattempo i riscontri di pubblico in autodromo, al netto di guai legati alla pandemia da COVID-19 nel 2020 e 2021, sono attesi in crescita per la presenza di Sergio Perez in Red Bull, ma anche un prodotto, quello della F1, che sta prediligendo lo spettacolo allo sport e, dunque, ottiene successi presso il pubblico generalista.

Dal 2020, lo ricordiamo, il Gran Premio del Messico ha cambiato denominazione diventando: GP di Città del Messico. Questa modifica è stata proposta e ottenuta per sottolineare quanto il governo locale, quello cittadino, abbia creduto e creda ancora nella Formula 1 come risorsa per incrementare gli introiti e pubblicizzare la zona della capitale messicana.

Recentemente, ovvero poco più di un mese or sono, la Formula 1 ha potuto festeggiare un altro importante rinnovo di contratto, anche questo fino al 2025. Si tratta del prolungamento dell'accordo con il Gran Premio di Monaco grazie all'intesa sottoscritta con l'Automobile Club di Monaco.