F1: il GP del Canada si aggiunge alla lista delle gare rinviate

Originariamente in programma il 14 giugno, l'evento di Montreal è il nono ad essere sospeso finora. Al momento, dunque, il primo GP in calendario diventa quello di Francia, previsto per il 28 giugno al Paul Ricard.

Anche se si sarebbe dovuto tenere solo una settimana dopo il GP di Azerbaigian, che è stato rinviato il 23 marzo, il GP del Canada ha avuto tempo in più per prendere una decisione, perché richiede meno preparazione rispetto ad un tracciato cittadino.

Ora si sta cercando una nuova data, con alcune fonti che suggeriscono che potrebbe essere al più tardi in estate.

In un comunicato, gli organizzatori della gara hanno sottolineato che le autorità locali hanno svolto un ruolo chiave nel processo di riflessione: "Questo rinvio non è stata una decisione presa alla leggera o facilmente".

"Nell'ultimo mese siamo stati in costante comunicazione con la Formula 1 e con i rappresentanti della città di Montreal, dell'ente del turismo di Montreal e dei governi sia provinciali che federali".

"Abbiamo ascoltato le direttive emesse dai funzionari della sanità pubblica e, come diretta conseguenza della pandemia COVID-19, stiamo seguendo la guida esperta fornita dalle autorità".

"I nostri pensieri e i nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli uomini e alle donne che lavorano instancabilmente per mantenerci sani, sicuri e nutriti in questi tempi incerti".

Il CEO della F1 Chase Carey ha sottolineato che sarà trovata una nuova data per la gara.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri amici del Gran Premio del Canada nelle ultime settimane e li sosteniamo in questa decisione necessaria per garantire la sicurezza dei tifosi e della comunità della F1" ha detto Carey.

"Non vediamo l'ora di recarci nell'incredibile città di Montreal e, anche se dovremo tutti aspettare ancora un po', faremo un grande spettacolo quando arriveremo più avanti nel corso dell'anno".

Il CEO e promotore del GP del Canada, Francois Dumontier, ha sottolineato il ruolo che i team di F1 hanno svolto nello sviluppo della tecnologia per combattere COVID-19.

"Sono orgoglioso di vedere come iniziative così meravigliose e progressi tecnici derivanti dalla Formula 1 vengano applicati in questo momento di crisi" ha detto. "Al momento è fondamentale che tutte le nostre energie siano messe insieme per superare il COVID-19".

"Vi accoglieremo a braccia aperte al Circuito Gilles Villeneuve non appena sarà sicuro di farlo".

Il mese scorso Dumontier ha detto a Motorsport.com che se la gara fosse stata rinviata, non potrà essere disputata oltre la metà di ottobre, a causa di considerazioni meteorologiche.