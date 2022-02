F1 | Il GP del Bahrain resta in calendario fino al 2036!

Quello siglato tra la Formula 1 e gli organizzatori del GP del Bahrain potrebbe essere il rinnovo più lungo mai siglato nella categoria regina del motorsport. È di oggi, infatti, l’annuncio che la gara resterà in calendario sino al 2036.

Questa notizia fa capire come la popolarità della Formula 1 sia cresciuta negli ultimi anni e non solo per merito della serie Netflix “Drive to Survive” che ha spalancato le porte di questo mondo anche a chi in precedenza non seguiva le gare, ma anche grazie all’incredibile ed intensa stagione 2021 che ha visto Max Verstappen conquistare il titolo iridato nel corso dell’ultimo giro del controverso GP di Abu Dhabi.

Il calendario di quest’anno vedrà il circus affrontare ben 23 round e con uno spazio sempre più limitato per l’introduzione di nuovi gran premi è naturale che i responsabili della F1 stiano spingendo per questi rinnovi a lunghissimo termine.

Lo scorso mese è arrivata la conferma della presenza in calendario del GP di Singapore sino al 2028, mentre a novembre il GP di Cina ha rinnovato sino al 2025.

Le gare che si disputano in Medio Oriente sono estremamente importanti da un punto di vista finanziario per la F1, prova ne sia il contratto siglato lo scorso anno dagli organizzatori del GP del Qatar per ospitare la categoria dal 2023 per 10 anni o l’accordo raggiunto dai promoter del GP di Yas Marina che rimarrà l’evento conclusivo sino al 2030.

Anche quest’anno il GP del Bahrain sarà la gara di apertura della stagione ed inoltre la F1 utilizzerà la seconda sessione di test come evento di lancio ufficiale del campionato 2022, mentre la sessione di Barcellona, che si svolgerà a porte chiuse e senza copertura televisiva, è stata denominata come semplice shakedown.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, e il resto delle auto alla partenza della gara Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il GP del Bahrain ha fatto la prima apparizione in calendario nel 2004 ed ha dato il via ad una nuova tipologia di circuiti firmati dall’architetto Tilke.

Il primo rinnovo è arrivato all’inizio del 2007 con scadenza nel 2016, ma l’evento del 2011 non si è disputato a causa dei disordini interni. Nel 2013, ben prima della scadenza naturale del contratto, l’allora capo supremo della F1, Bernie Ecclestone, ha raggiunto l’accordo per prolungare la presenza in calendario del GP del Bahrain sino al 2021.