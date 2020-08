F1: il GP al Mugello con gli spettatori: 3.000 posti disponibili!

Manca ancora l'ufficialità, ma a quanto pare il Gran Premo della Toscana, nonché gara numero 1000 della Ferrari in Formula 1, potrà dare l'opportunità a 3.000 appassionati di assistere al fine settimana di gara, almeno stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

L'ordinanza ufficiale dovrebbe arrivare tra la serata odierna e la mattina di domani, sabato 29 agosto. Questo permetterà a 3.000 appassionati di assistere alla gara di F1 al Mugello usufruendo delle 3 grandi tribune di cui è dotata l'impianto italiano.

Secondo la Regione Toscana e il suo governatore Enrico Rossi, queste strutture sarebbero sicure e permetterebbero di evitare assembramenti di persone. La possibilità di contagio COVID sarebbe molto bassa anche grazie ad adeguate misure di sicurezza.

"L’autodromo dispone di 3 tribune molto grandi e ben separate tra loro, dunque il limite di 1000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna. Con la nostra ordinanza, dopo aver sentito il parere degli esperti sanitari della Regione Toscana, lavoriamo per una capienza massima di 3000 persone", ha dichiarato Alfonso Musci, portavoce del presidente della regione Toscana.

Si apre dunque la caccia ai 3.000 posti per assistere a quello che sarà il GP numero 1000 della storia della Ferrari in Formula 1. Rossi non ha fatto mistero che i Ferrari Club avranno una presenza molto importante, dunque parte dei posti saranno assegnati a loro. Ma un'altra parte consistente sarà disponibile acquistando il biglietto.

Queste invece le dichiarazioni per quanto riguarda l'aspetto più importante di questa vicenda: i controlli sanitari. "Le norme saranno coerenti con le prescrizioni nazionali previste per eventi del genere. Quello che posso dire è che ci saranno parcheggi dedicati, misurazione della temperatura corporea, distanziamento, mascherine e accesso riservato al pubblico".

"Il piano è stato presentato dal direttore generale dell’autodromo (Paolo Poli, ndr) ed è stato valutato dal dirigente regionale responsabile del settore ‘prevenzione collettiva’, che è stato poi incaricato di scrivere l’ordinanza".