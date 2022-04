F1 | Il futuro di Alfa Romeo con Sauber sarà deciso a luglio

“Il futuro della partnership tra Alfa Romeo e Sauber sarà comunicato nel mese di luglio”. A confermalo è stato l’amministratore delegato della casa italiana Jean Philippe Imparato, presente oggi nel paddock di Imola insieme al CEO del gruppo Stellantis, Carlos Tavares. “Non sarà un processo complicato – ha spiegato Imparato – ci sono due aspetti che valuteremo: risultati e ritorno economico”.

L’annuncio ufficiale arriverà tra due o tre mesi, ma la partnership è in realtà già avviata a proseguire, come conferma la crescita dell’interazione tra Alfa Romeo e Sauber e i riscontri positivi che sono arrivati su entrambi i fronti citati da Imparato.

Una conferma indiretta è arrivata anche dalle parole di Tavares, che ha spiegato la visione della collaborazione che ha riportato il nome Alfa Romeo in Formula 1 respingendo l’accusa di non essere realmente presenti nel Circus con un proprio programma.

“C’è chi ha criticato la nostra scelta – ha chiarito il CEO di Stellantis – e rispondo che non c’è un solo modo per essere in Formula 1. Possedere un team è una strada, ma ce ne sono molte altre, e tra queste c’è quella che abbiamo scelto noi. Se siamo qui in pista, se c’è una squadra che si chiama Alfa Romeo e che è pronta a partire per un Gran Premio, posso dire che sta funzionando molto bene”.

Logo Alfa Romeo sulla carrozzeria della Ferrari SF70H Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images