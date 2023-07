F1 | Il film con Brad Pitt prende vita, iniziate le riprese a Silverstone

Mentre la Formula 1 si prepara a scendere in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, nella pit lane di Silverstone è apparsa una novità, ovvero un garage e un muretto box dedicato all'undicesima squadra APXGP.

Negli ultimi mesi era emerso come Apple stesse portando avanti un progetto per un film sulla categoria regina a ruote scoperte con Brad Pitt, il cui nome però rimane ancora un mistero. L'appuntamento in Gran Bretagna rappresenterà il primo weekend di gara in cui gli operatori effettueranno delle riprese in pista per la pellicola.

Si prevede una combinazione di riprese nei box e nel paddock per tutto il fine settimana, per dare l'impressione che il team stia gareggiando, oltre a sette-otto sessioni in cui la macchina APXGP girerà da sola sul tracciato al fine di dare modo agli operatori di completare le riprese più ravvicinate, come avviene in un classico filming day di Formula 1. Qualche settimana fa Stefano Domenicali aveva lasciato intendere come le riprese sarebbero state piuttosto invasive durante il weekend di gara.

Dopo aver effettuato diverse sessioni di test dietro le quinte, tra cui proprio alcune a Silverstone, nella mattinata di giovedì la Formula 1 ha svelato ufficialmente la vettura che verrà utilizzata durante il film, la quale sfoggia un'accattivante livrea nera e oro. La base della macchina è quella di una monoposto di Formula 2 a cui è stato modificato il telaio grazie all'aiuto della Mercedes, presente anche come sponsor sull'auto. Inoltre, la casa tedesca ha aiutato la Formula 1 a modificare le forme di questa vettura, in modo che possa assomigliare quanto più possibile alle attuali monoposto della categoria regina. Inoltre, sono state montate 15 telecamere per fornire quante più riprese possibili da diverse angolazioni.

Secondo i primi dettagli emersi, la storia del film ruota attorno a Sonny Hayes (il personaggio interpretato da Pitt) che, dopo aver ottenuto diversi successi in Formula 1, decide di ritornare con uno dei team di bassa classifica. Il regista Joe Kosinski ha dichiarato di voler creare il film di corse automobilistiche più autentico di sempre, in grado di ripetere la magia di Grand Prix, un film del 1966 in cui vennero effettuate delle riprese montando delle cineprese sulle vetture durante le sessioni grazie anche alla collaborazione di diverse squadre dell'epoca.

Sebbene le complessità dei giorni nostri rendano impossibile far girare vetture extra in una sessione ufficiale di Formula 1 come avvenne negli anni Sessanta, il regista è certo che la tecnologia CGI sarà in grado di creare l'illusione che ciò accada. Per sviluppare la pellicola e renderla più reale possibile, i registi hanno anche chiesto aiuto a Lewis Hamilton, il quale ha il ruolo di produttore.

Parlando recentemente del film, Hamilton si è detto entusiasta di essere coinvolto. "L'obiettivo del [regista] Joe [Kosinski] è quello di assicurarsi che questo sport sia il più possibile integrato e attuale. E per me si tratta di fare in modo che sia autentico e che tutti voi e gli appassionati di corse ne vediate l'autenticità e diciate che è credibile", ha raccontato il sette volte campione del mondo.

"Vogliamo anche offrire una visione delle corse da una prospettiva diversa da quella che si può vedere in TV e, in generale, uno sport davvero bello".