F1 | Il circuito di Singapore presente nel prossimo Call of Duty

Negli ultimi anni la F1 ha conosciuto un boom di popolarità grazie soprattutto alla docuserie di Netflix Drive to Survive, che ha avvicinato una schiera di nuovi fan al campionato.

La conseguenza di questa crescita è lo sviluppo numerosi film hollywoodiani sulla F1. Questa popolarità, inoltre, si è estesa anche alle piattaforme degli esports, con un maggior numero di giocatori coinvolti nelle uscite annuali del videogame realizzato da Codemasters ed EA.

L'ultima mossa della F1 verso il mainstream ha visto la massima categoria a ruote scoperte andare in una direzione ancora inesplorata. Gli sviluppatori di Call of Duty Infinity Ward hanno rivelato domenica sera che il Marina Bay Circuit di Singapore sarà una mappa giocabile per sei giocatori contro sei nel prossimo Modern Warfare 2.

Mentre il gioco completo uscirà il 28 ottobre su Playstation e Xbox, oltre che su PC, la prima Beta di prova verrà lanciata su Playstation il 16-17 settembre e qui i giocatori potranno avere il loro primo assaggio del circuito di Singapore in Call of Duty.

Prima dell'uscita del gioco, tutti i giocatori su tutte le piattaforme potranno sperimentare la mappa nella beta aperta finale dal 24 al 26 settembre.

In un video teaser pubblicato da Infinity Ward, sembra che la mappa coprirà parti della pitlane e del paddock di Marina Bay. Nella clip non è presente alcun marchio della F1 e questo suggerisce che non sia stata stipulata alcuna partnership con la categoria.

In un breve comunicato di Infinity Ward sulla nuova mappa ispirata alla F1 si legge: "La Beta di Modern Warfare II sarà caratterizzata da una solida esperienza multigiocatore che andrà oltre l'esperienza Core 6v6 con una varietà di mappe meticolosamente progettate di varie dimensioni, e una serie altrettanto impressionante di modalità, esperienze di progressione e altri aspetti che saranno rivelati in modo più approfondito in Call of Duty: Next".

"Inoltre, abbiamo rivelato un flythrough di Marina Bay Grand Prix, dove il combattimento avviene all'interno dell'infield principale di un circuito di gara urbano, una delle mappe Multiplayer 6v6 confermate per la Beta".

Non è la prima volta che gli sport motoristici e Call of Duty si incontrano. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è apparso come personaggio non giocabile in Call of Duty: Infinite Warfare del 2016, mentre al Gran Premio di Valencia del 2013 e del 2014, il tre volte campione del mondo di MotoGP Jorge Lorenzo ha realizzato dei caschi speciali per Call of Duty: Ghosts e Call of Duty: Advanced Warfare.

Il Gran Premio di Singapore di quest'anno si svolgerà il 2 ottobre e segnerà il ritorno della F1 nel Paese dall'inizio della pandemia da COVID-19 dopo un’assenza di due anni.