F1 | Dal 2023 cambia il layout del tracciato di Singapore

Il layout del tracciato di Singapore è destinato a cambiare. Una parte del circuito cittadino di Marina Bay, infatti, verrà interessata da lavori di riqualificazione che prenderanno il via a marzo del 2023 e si completeranno a fine 2026.

Nello specifico, stando a quanto indicato nel comunicato rilasciato quest’oggi dagli organizzatori, “la zona denominata The Float at Marina Bay verrà riqualificata in NS Square uno spazio permanente che, una volta completato, sarà un luogo dedicato alla comunità ed agli eventi, nonché alle parate del National Day”.

“Qui sarà realizzata anche una galleria a tema National Service, oltre a strutture sportive comunitarie e una nuova passeggiata pubblica sul lungomare. La "NS Square" illustrerà la storia del Servizio Nazionale di Singapore e riconoscerà il contributo dei militari nazionali”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Attualmente il tracciato di Singapore ha una lunghezza di 5.063 metri ed è composto da 19 curve. A seguito dei lavori la lunghezza complessiva del tracciato scenderà a 4.928 metri e questo comporterà l’aumento dei giri in gara che sarà portato a 63.

La zona interessata dai lavori andrà a cambiare completamente la parte tortuosa del tracciato che va dalla curva 16 alla 19. Queste, infatti, saranno eliminate per dare vita ad un unico rettilineo della lunghezza complessiva di 397,9 metri portando così il numero totale di curve a 19 dalle 23 attuali.

Ovviamente si abbasseranno anche i tempi sul giro. Stando a quanto comunicato dagli organizzatori, sulla scorta delle simulazioni basate su una vettura di Formula 1 del 2020, il miglior tempo sul giro in qualifica dovrebbe aggirarsi sull’1’27’’7, mentre in gara il crono di riferimento dovrebbe essere di 1’30’’34.

Il tracciato di Singapore, diventato iconico in Formula 1 in quanto nel 2008 per la prima volta ha visto le monoposto della massima categoria correre di notte su un circuito illuminato artificialmente, si appresta quindi a cambiare pelle per cercare di facilitare la vita ai piloti regalando nuovi punti di sorpasso.