F1 | I team non trovano un accordo per non finire in Safety Car

Il dibattito sulle regole della F1 in materia di Safety Car è stato riaperto in occasione del Gran Premio d'Italia di domenica scorsa, dopo che la gara non è stata fatta ripartire in seguito al ritiro di Daniel Ricciardo a pochi giri dalla fine, finendo dietro alla Safety Car.

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha detto che secondo lui la gara avrebbe dovuto essere fermata con la bandiera rossa per garantire che si concludesse con almeno un giro di gara, ed evitare di che finisse in regime di Safety Car.

Ma il team principal della McLaren, Andreas Seidl, ha rivelato che i piani per cercare di fermare gli arrivi in regime di Safety Car sono stati discussi sulla scia di Abu Dhabi l'anno scorso, solo che i team non sono riusciti a trovare una soluzione.

"Dopo quello che è successo l'anno scorso ad Abu Dhabi, ci sono state molte discussioni tra la FIA, la Formula 1 e tutti i team coinvolti per vedere come modificare le regole per fare in modo che le gare non finiscano mai in Safety Car", ha spiegato Seidl dopo la gara.

"Ma nonostante la FIA e la Formula 1 ci abbiano spinto a trovare delle soluzioni, siamo stati noi team, e più o meno tutti, a non accettare alcun cambiamento perché non riuscivamo a concordare una soluzione migliore, che fosse comunque equa in termini di risultato sportivo".

"Per questo motivo, credo che dobbiamo semplicemente accettare che, purtroppo, situazioni come quella di oggi possono accadere".

The Safety Car Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Seidl ha detto che la FIA e la Formula 1 "hanno cercato in tutti i modi" di trovare un modo per cambiare le regole per garantire che le gare si concludano sempre con la bandiera verde, ma c'erano troppe preoccupazioni da parte dei team che lo spettacolo venisse privilegiato rispetto all'aspetto sportivo.

"Vogliamo solo una soluzione che sia equa anche dal punto di vista sportivo e che questo non finisca improvvisamente in pericolo", ha detto Seidl. "Ed è per questo che non siamo riusciti a trovare un accordo su qualcosa di meglio di quello che abbiamo in vigore".

"Alla fine abbiamo votato che il regolamento rimanesse così com'è sempre stato. Per quanto ricordo, ogni singola squadra ha votato in questo modo. Pertanto, credo che l'argomento sia chiuso".

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha tenuto un vertice con i commissari di gara e i responsabili delle scuderie di F1 lunedì dopo la gara di Monza per discutere una serie di questioni sportive, tra cui probabilmente le regole della safety car.

Una possibile opzione per garantire che le gare finiscano sempre con la bandiera verde sarebbe quella di scrivere nel regolamento che venga esposta automaticamente la bandiera rossa se la Safety Car si rende necessaria a pochi giri dal termine.

Motorsport.com ha sottoposto il suggerimento al responsabile sportivo di Alpine, Alan Permane, secondo il quale la proposta "sembra ottima", ma ci sarebbero inevitabilmente delle "conseguenze indesiderate".

"Ma è già successo in passato, l'abbiamo fatto a Baku l'anno scorso, ed è stato un bene", ha detto Permane.

"Credo che si possa scrivere nel regolamento. Non mi sembra una cosa assurda. Sono sicuro che ci sarà qualcosa che non ci piacerà, ma dopo tutto siamo qui per dare spettacolo. E il finale di Monza chiaramente non era accettabile".

"Non è affatto un finale ideale, nessuno vuole finire in regime di Safety Car. È un peccato, davvero un peccato per i tifosi. Non abbiamo dato il meglio di noi, questo è certo".

"Ma forse non è il caso di dire che ogni volta che c'è una Safety Car a 50 km dalla fine o qualcosa del genere, si espone la bandiera rossa. Forse dobbiamo solo assicurarci che le procedure di Safety Car siano corrette, ed abbiamo lavorato per cercare di renderle più veloci".

"Il problema è che con le Safety Car più avanti nella gara, ci sono i doppiati. Abbiamo discusso a lungo su come migliorare la situazione, e ci sono sicuramente molte conseguenze indesiderate nel cambiare questa procedura".

Informazioni aggiuntive di Jonathan Noble