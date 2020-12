I piloti votano la Top-10: non ci sono Bottas, Vettel e Norris!

Tra tutte le pagelle che vengono pubblicate a fine anno ce n’è una che ha un valore molto particolare. È quella in cui a votare i piloti sono gli stessi… piloti, chiamati a giudicare il Mondiale dei ‘colleghi’ stilando una classifica che premia i migliori dieci della stagione.

La graduatoria viene calcolata utilizzando lo stesso sistema di punteggio dei normali Gran Premi (25 punti al primo, 18 al secondo e via a seguire) e viene resa nota solo la top-10.

L’edizione 2020 ha coinvolto quindici dei venti piloti al via del Mondiale (non hanno votato Bottas, Raikkonen, Leclerc, Hamilton e Vettel), ed è emerso un quadro complessivo con conferme e sorprese. I piloti hanno avuto la possibilità di votare per sé stessi, ma non tutti si sono collocati in prima posizione nonostante fosse garantito l’anonimato dei verdetti.

Non sorprende la prima posizione di Lewis Hamilton, e neanche la seconda di Max Verstappen.

Dalla terza piazza iniziano i verdetti meno attesi, con Daniel Ricciardo ‘medaglia di bronzo’ davanti a Charles Leclerc. Anche la stagione molto positiva di Pierre Gasly non è sfuggita ai ‘colleghi’, così come quella di George Russell, indipendentemente dall’exploit nel Gran Premio di Sakhir. Premiata anche la stagione di Sergio Perez, settimo, e quella di Carlos Sainz, nono.

A sorpresa lo spagnolo è preceduto da Romain Grosjean, ed è probabile che l’attestato di stima dei piloti sia arrivato anche come un omaggio alla carriera in Formula 1 del francese appena conclusa e all’eroismo dimostrato nel terribile incidente di Sakhir.

Ancora più a sorpresa è il decimo posto di Alexander Albon, considerando che dalla top-ten sono stati esclusi piloti come Valtteri Bottas e Lando Norris, unici ad aver concluso la stagione nelle prime dieci posizioni ma esclusi dalla top-10 dai colleghi.

La top 10 dei piloti

Pos. Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Daniel Ricciardo 4 Charles Leclerc 5 Pierre Gasly 6 George Russell 7 Sergio Perez 8 Romain Grosjean 9 Carlos Sainz 10 Alex Albon

* fonte formula1.com