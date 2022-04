F1 | I piloti promuovono Miami: "Si sorpasserà. Sarà divertente"

Con Imola e il Gran Premio dell'Emilia Romagna ormai alle spalle, i piloti e i team di Formula 1 sono proiettati al prossimo evento, il Gran Premio di Miami. Il quinto appuntamento della stagione 2022 di Formula 1 sarà inedito: per la prima volta il Circus iridato correrà per le strade di Miami, per la precisione a Miami Gardens, zona in cui sorge l'Hard Rock Stadium dove giocano i Miami Dolphins, franchigia di NFL.

Nessun pilota ha ancora avuto modo di provare il tracciato per intero con le vetture 2022, ma in tanti sono già al lavoro al simulatore per imparare curve e traiettorie. Tra questi c'è Pierre Gasly. Il pilota dell'AlphaTauri ha avuto modo di provare la pista al simulatore della Red Bull Technology di Milton Keynes.

"Ho provato al simulatore il circuito di Miami e devo dire che sembra piuttosto impressionante", ha detto il francese a Motorsport.com. "Mi è piaciuto molto il layout. Ci sono diversi tratti ad alta velocità ed è abbastanza impegnativo, ci sono curve insolite, curve estremamente lunghe, rettilinei molto lunghi".

"Penso che in America potremmo divertirci. Potrebbe essere un buon intrattenimento per tutto il fine settimana, sarà eccitante e la posizione della pista è unica. Quindi non vedo l'ora di correre la prossima settimana".

Sergio Perez, invece, si è soffermato in particolar modo sul tratto finale della pista, quello che va da curva 11 a curva 16 che poi porta sul rettilineo.

"Penso sia un buon circuito", ha dichiarato il messicano. "Penso che abbia una parte di pista tortuosa che è abbastanza difficile da affrontare bene. E la visibilità può essere complicata".

"Penso però che la gara possa essere divertente con tutti quei rettilinei. Spero solo che l'asfalto possa essere buono e che potremo fare una buona gara, perché quando andiamo sulle piste nuove, spesso troviamo sorprese".

Dello stesso avviso di Perez anche Yuki Tsunoda. Il giapponese di AlphaTauri si è concentrato a parlare del tratto più stretto della pista: "E' una pista molto diversa dal solito, soprattutto nel terzo settore. Ci sono tante curve strette".

"Se dovesse intervenire una Safety Car, allora potrebbe crearsi un vero e proprio ingorgo, perché è un tratto molto stretto. Anche sul giro secco potrebbero esserci problemi".

Valtteri Bottas, pilota dell'Alfa Romeo, conferma quanto detto dai colleghi riguardo la pista disegnata nel sud della Florida: "Miami sembra essere una pista davvero favorevole per i sorpassi".

"Penso che il modo in cui la pista sia stata disegnata sia positivo. Dovrebbe essere una gara divertente. Rettilinei piuttosto lunghi e un paio di opportunità di sorpasso davvero buone. Quindi vedremo come andrà nella realtà. Ma, per me, almeno sulla carta è una pista buona. E sono sicuro che come evento sarà piuttosto sorprendente".