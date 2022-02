F1 | I piloti non si inginocchieranno più prima del via del GP

I piloti di Formula 1 non dovranno più inginocchiarsi prima della partenza della gara. Il promotore del campionato ha intenzione di cambiare la strategia di "We Race as One" spostando l’attenzione maggiormente sull'azione positiva.

Dall'inizio della stagione 2020, la F1 aveva riservato un momento del pre-gara per consentire ai piloti di inginocchiarsi per manifestare contro il razzismo a favore dell’integrazione, mentre quest’anno non sarà più previsto nel cerimoniale che precede il GP.

Formula 1 preferisce trasmettete un video dedicato a #WRAO prima della gara pur mantenendo la visibilità di "We Race as One" lungo il circuito. I piloti, ovviamente, saranno liberi di compiere qualsiasi gesto ritengano giusto, ma in totale autonomia…

Stefano Domenicali parlando con Sky F1 ha spiegato: “Non dobbiamo fare politica. Il valore del gesto è stato capito, ma ora dobbiamo lavorare mettendo il concetto della diversità nella nostra comunità. Questo è il primo passo che faremo”.

Il CEO e presidente di F1 è convinto che la campagna di sensibilizzazione abbia avuto il suo effetto nei due anni…

"Penso che l’inginocchiamento sia già stato un gesto importante, ma ora è il momento di andare avanti e intraprendere altre azioni".

Lewis Hamilton, secondo Sky F1, è stato informato preventivamente sui cambiamenti che saranno adottati, ben sapendo quale sia stato l’impegno del sette volte campione del mondo in materia.

Il manager imolese ha poi commentato il ritorno di Lewis sui social, lasciando intendere che sarà regolarmente al suo posto sulla Mercedes…

"Da quello che so e da quello che vedo, Lewis nella foto pubblicata aveva uno sguardo positivo. Penso che sia una figura molto importante, perché Lewis è una risorsa incredibile, non solo per il nostro sport, ma per il mondo. Hamilton davanti a sé la possibilità di diventare campione del mondo per l’ottava volta”.

“Sono abbastanza sicuro che Lewis sia totalmente concentrato su questo obiettivo perché quest'anno ci saranno tante novità, e tante nuove variabili, che permetteranno ai campioni di esprimersi. Hamilton ha voluto restare in silenzio, ma ora credo che abbia ricaricato la batteria per l'inizio della stagione".