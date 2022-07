F1 | I piloti criticano l'uso dei fumogeni nel GP d'Austria

Prima del giro di formazione di domenica scorsa, le tribune del Red Bull Ring sono esplose in un fumo arancione quando i tifosi di Max Verstappen hanno celebrato il passaggio del loro idolo accendendo i fumogeni.

Il fenomeno è stato particolarmente evidente nell’area tra la curva 6 e la 7 con il fumo arancione che ha attraversato l’intero tracciato limitando la visibilità dei piloti.

Alcuni di loro si sono lamentati per quanto accaduto, mentre altri sono stati meno severi nel giudicare i tifosi orange. Tra questi ultimi c’è stato il vincitore del GP d’Austria, Charles Leclerc.

“Nel giro di formazione c’era molto fumo, ma nulla di eccessivo. Si vedeva ancora, quindi andava bene”.

Più duro, invece, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che venerdì sera ha anche criticato i tifosi olandesi che hanno esultato nel momento in cui è andato a muro durante la qualifica.

“Nel corso del giro di formazione non si riusciva a vedere il vertice di curva 7 ed alla fine della gara non si vedeva nulla in curva 6. Per fortuna non è stato così durante l’intera corsa”.

“Forse dovrebbero utilizzare solo a gara finita, e non riesco a credere che non siano dannosi per l’ambiente”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L’idolo di casa, Max Verstappen, ha invece criticato quei tifosi che hanno gettato i fumogeni accesi a bordo pista ma non si è lamentato per la scarsa visibilità.

“Ho visto solo un fumogeno gettato sulla pista o sull’erba e penso che questa sia l’unica cosa che i tifosi non dovrebbero fare”.

“Fino a quando li accendono in tribuna non ci sono problemi. Col vento il fumo si sposta sopra il tracciato e non crea problemi di visibilità quindi va bene”.

I fumogeni hanno già causato problemi nelle competizioni. Già nel 2018, in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, i piloti hanno chiesto ai tifosi di non accenderli per garantire la loro sicurezza in pista.

In genere, anche ora che si è ritirato dalla categoria regina delle due ruote, i fumogeni accesi dai tifosi sono di colore giallo in onore a Valentino Rossi.