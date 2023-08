F1 | OK dei piloti sulle modifiche alle partenze bagnate sotto SC

In condizioni di pioggia eccezionale, ci sono situazioni in cui la direzione gara può decidere di far completare il giro di formazione alle spalle della Safety Car imponendo l'uso delle gomme da bagnato estremo.

Tuttavia, come si è visto anche nella sprint race a Spa, il problema è che se le condizioni sono sufficientemente sicure per il rientro della Safety Car e la pista è già troppo asciutta per le coperture full wet, i piloti devono comunque attendere prima di poter tornare ai box per sostituire gli pneumatici, con il rischio di vedere contatti e unsafe release in pit lane per la confusione.

Infatti, lo scorso mese in Belgio metà dello schieramento si è precipitò ai box per passare alle intermedie non appena la Safety Car ha imboccato la via della pit lane, mentre il resto ha preferito rimanere in pista con i team ben consapevoli che effettuare due pit stop consecutivi in quella confusione avrebbe potuto generare ulteriori problemi.

I piloti fermi in pit lane durante le qualifiche Photo by: Erik Junius

In teoria, però, nulla impedisce all'intero schieramento di rientrare, cosa che è quasi accaduta in occasione di una ripartenza del GP d'Ungheria 2021. In quell'occasione, trattandosi di una normale partenza, la FIA non aveva imposto una gomma per il via ma, non sapendo le condizioni della pista, tutti i piloti avevano optato per l'intermedia. Una volta realizzato che la pista fosse già pronta per passare alle slick, tutti i piloti ad eccezione di Lewis Hamilton rientrarono ai box per montare le coperture d'asciutto, con il solo britannico della Mercedes schierato normalmente sulla griglia con le intermedie.

Tuttavia, la pit lane di Zandvoort è anche la più stretta della stagione, tanto che anche in qualifica si sono viste vetture giungere quasi al contatto nel momento in cui si stavano preparando per tornare in pista. Per evitare pit stop di massa in contemporanea, il direttore di gara della FIA Niels Wittich ha dato la possibilità di iniziare il giro di formazione dietro la Safety Car con le intermedie "per la sicurezza e l'ordine dell'evento e a causa dell'eccezionale disposizione della corsia dei box in questo evento".

Nelle note inviate alle squadre, il direttore di gara ha precisato che se "le condizioni della pista cambiano in modo tale che i pneumatici da bagnato non sono adatti (cioè le condizioni della pista diventano troppo asciutte e/o non c'è acqua stagnante), il direttore di gara può richiedere a tutti i concorrenti di utilizzare le specifiche dei pneumatici da bagnato intermedi invece di quelli da bagnato. Questo verrà notificato a tutti i concorrenti tramite il sistema di messaggistica ufficiale e verrà fornito tempo sufficiente ai concorrenti per montare la specifica intermedia", si legge nelle note del direttore di gara. La nuova procedura si applica anche alla ripresa dietro la Safety Car dopo una bandiera rossa.

Le gomme intermedie Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Penso che sia una buona cosa", ha dichiarato Charles Leclerc interpellato da Motorsport.com in merito alla modifica. "Dipende dalle condizioni, ovviamente. Ma al momento le gomme intermedie sono molto più veloci delle full wet. Se dovessimo partire dietro la Safety Car, al primo giro vedrete tutti ai box. Sarà una situazione molto più pericolosa se si verifica al primo giro. Quindi penso che sia una buona scelta".

"Il problema della gomma da bagnato è che qui dura un solo giro. Quindi tutti vorranno andare sull'intermedia il prima possibile. Penso che sia una buona scelta".

Anche Fernando Alonso ha appoggiato il cambiamento, osservando che si tratta di "una decisione saggia, quindi la appoggio di sicuro".