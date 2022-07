F1 | Hungaroring, Libere 3: Latifi sul bagnato davanti a Leclerc

La pioggia attesa è arrivata anche se in ritardo rispetto alle previsioni di Meteo France: la terza sessione di prove libere del GP d'Ungheria è stata bagnata fradicia con un miglioramento solo nell'ultimo quarto d'ora, mentre c'è la speranza che alla fine delle qualifiche le condizioni possano migliorare per arrivare all'uso delle slick.

L'acqua è stata copiosa per cui tutti i piloti, tranne un temerario Fernando Alonso che ha scelto subito le intermedie, hanno girato con gomme full wet con tempi poco significativi. La Ferrari ha posto la livella subito con Charles Leclerc che in soli cinque giri si è portato a 1'43"364, una prestazione che è stata migliorata solo nella micro sessione di tre minuti finali quando i piloti hanno deciso di passare alle gomme intermedie.

E a sorpresa è emersa la Williams che ha piazzato Nicholas Latifi in cima alla lista dei tempi (lui che è abituato a essere sempre in fondo alla griglia) e Alex Albon al terzo posto. Il canadese ha mostrato la sua sesnsibilità nella guida sull'acqua ed è arrivato a 1'41"480 con le gomme verdi, lasciando Charles Leclerc a sei decimi e il compagno di squadra a nove decimi.

Abbiamo assistito a un festival di lunghi, testacoda e uscite causate dall'impossibilità di trovare il necessario grip sulle ruote posteriori: Charles Leclerc è stato autore di un testacoda doppio, mentre Sebastian Vettel con l'Aston Martin è andato a sfiorare le barriere con l'anteriore, costringendo la direzione gara a interrompere il turno a nove minuti dalla fine, subito dopo aver conseguito il temporaneo terzo tempo con la AMR22 dotata della nuova ala posteriore.

Liberata la pista, la sessione è ripartita per poco più di tre minuti mentre c'era a far capolino anche qualche raggio di sole! Al quarto posto è spuntato Max Verstappen con la red Bull che è entrata in pista solo negli ultimi giri: l'olandese non è andato a cercare rischi e si è tenuto a 1"7 da Latifi festeggiato da tutto il box per l'exploit inatteso.

Male Sergio Perez, ultimo e per niente a suo agio sul bagnato come molti altri piloti preoccupatii non trovare grip con le intermedie. In difficoltà le Mercedes anche se George Russell ha inventato un giro che lo ha portato al quinto posto davanti a Fernando Alonso con l'Alpine e Carlos Sainz con la Ferrari.

La top 10 è completata dalla McLaren di Lando Norris, seguita dall'aston Martin di Vettel e dalla Haas evo di Kevin Magnussen.