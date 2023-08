F1 | Hulkenberg: “Non ci sono medicine per curare la VF-23 in tempi brevi”

La prima parte di stagione per la Haas è ricca di alti e bassi, con un netto contrasto tra i risultati in qualifica e quelli ottenuti in gara. Se sul giro secco con pneumatici nuovi la VF-23 ha dimostrato buone qualità, soprattutto tra le mani di Nico Hulkenberg, sulla lunga distanza sono emersi tutti i problemi di degrado gomma, che hanno spesso ridotto le chance della squadra americana di ottenere punti importanti per la classifica costruttori.

Attualmente, infatti, la Haas si trova al settimo posto nel mondiale, a pari punti con una Williams che vuole continuare a crescere e sfruttare le opportunità per consolidare la sua posizione. La maggior parte degli 11 punti fino ad ora conquistati derivano proprio dagli sforzi del tedesco, bravo nel capitalizzare in Australia e nel costruire un buon weekend in Austria, dove ha proprio pagato il lavoro sul giro secco.

Grazie al quarto posto ottenuto nella Shootout e una Sprint ben gestita, infatti, Hulkenberg è riuscito a portare a casa tre preziosi punti, anche se poi in gara ha dovuto desistere sia per il degrado gomme che a causa di un problema tecnico sulla sua vettura. Allo stesso modo, anche in Canada, dove era riuscito a conquistare un bel secondo posto in qualifica sul bagnato, poi trasformato in una terza fila a causa di una penalizzazione, la Haas si è dimostrata competitiva più sulla ricerca del tempo che sul passo sulla lunga distanza, venendo anche penalizzata da una Safety Car entrata nel momento sbagliato.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Erik Junius

Per tentare di migliorare le performance dell’avantreno e aumentare la competitività della vettura per battere le rivali dirette, in Gran Bretagna la Haas si è presentata con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, tra cui alcuni interventi nella zona della sospensione anteriore. Tuttavia, questi correttivi non rappresentano una medicina a tutti i mali della Haas, che continuerà a lavorare su questa vettura soprattutto per comprendere i maggior punti deboli degli attuali progetti, in modo da non traslarli sulla vettura 2024.

Generalmente la squadra americana non è tra le più attive sul piano dello sviluppo nel corso del campionato, ma durante la seconda metà di questa stagione dovrebbero comunque arrivare alcune novità, come aveva spiegato Gunther Steiner qualche settimana fa: “Gli aggiornamenti di questa stagione saranno implementati anche sulla vettura 2024 ed è per questo che abbiamo deciso di continuare lo sviluppo della vettura di quest'anno. Lo facciamo per capire i nostri problemi e dove dobbiamo impegnarci per migliorare la vettura per il prossimo anno".

"In questo momento stiamo sviluppando entrambe le monoposto in parallelo e non sappiamo ancora quando passeremo a dedicarci completamente alla vettura della prossima stagione", ha poi aggiunto il Team Principal.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Secondo quando spiegato da Hulkenberg, la scuderia di Kannapolis avrebbe individuato dove risiedono i principali problemi della vettura, così come le cause che innescano il degrado eccessivo, ma non esiste una cura che possa risolvere tutti i mali in poco tempo: “Penso che abbiamo capito la causa, cosa succede e perché succede", ha detto il tedesco dopo aver ottenuto un amaro ultimo posto nel GP del Belgio, dovuto anche a dei problemi e degli errori strategici sia nella qualifica che nella Sprint Shootout.

“Ma per risolvere il problema e aumentare le prestazioni, non trovi la soluzione per strada, è una cosa un po' più complessa. Penso che quest'anno possiamo ancora migliorare la situazione. In che misura, questo dipende da noi, e dobbiamo dimostrarlo. Ma sì, è una cosa a lungo termine, di sicuro".

La pausa estiva, incluse le due settimane di pausa, rappresenterà un’occasione di mettere insieme i pezzi del puzzle e riorganizzarsi, sapendo però che c’è bisogno di molto altro per riuscire a battere gli avversari. Ad esempio, anche a Spa il team ha contato su un’ala indubbiamente più carica degli avversari, riproponendo la medesima specifica vista in altri GP con il flap superiore tagliato per ridurre i costi.

"Sì, ne abbiamo bisogno [della pausa estiva]. Ma quello di cui avevamo davvero bisogno erano degli aggiornamenti, delle prestazioni reali, per aiutarci. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Ovviamente, questa pista [Spa] espone ancora una volta i punti deboli della nostra vettura. Ecco perché non siamo stati competitivi in nessuna sessione e in nessun giro, a mio avviso. Quindi c'è molto lavoro da fare".

L’unico aspetto positivo in un fine settimana molto difficile è stato quello di poter prendere un’unità fresca sia con tutti gli elementi della Power Unit che con il cambio, scontando così una penalità indolore. Infatti, la squadra americana era già arrivata al limite con tutti i componenti in seguito a diverse rotture nella prima parte della stagione: “Ora ho un motore fresco. Vediamo quanto ci porterà lontano”, ha aggiunto Hulkenberg.