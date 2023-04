F1 | Hulk: "L'incidente di Albon? Me la stavo per fare sotto"

"Poteva andare davvero male. Per un attimo ho urlato freneticamente alla radio". La Formula 1 è una categoria che, anno dopo anno, trova modi sempre più efficaci per rendere le monoposto e i gran premi sicuri. Misure severe nella realizzazione delle monoposto, nella scelta delle barriere, nella modifica dei tracciati. Ma "motorsport is dangerous", il motorsport è pericoloso. E, sebbene le percentuali di rischio siano in estremo calo, in qualche modo lo rimarrà sempre.

L'incidente di Alexander Albon alla curva 6 di Melbourne, sede del Gran Premio d'Australia e la manovra improvvisa messa in piedi da Nico Hulkenberg sono la fotografia di un momento fortunato, ma che avrebbe potuto riservare attimi drammatici.

Albon è uscito di pista mentre si trovava in sesta posizione, inseguito dalle monoposto di Pierre Gasly e Nico Hulkenberg, dopo aver perso il retrotreno della sua Williams alla curva 6. Dopo aver impattato contro le barriere, la FW45 numero 23 è rimbalzata in pista, sfiorando prima l'Alpine A523 di Gasly e poi la Haas VF-23 di Hulkenberg.

E' stato proprio il pilota tedesco a raccontare bene gli attimi drammatici successivi all'incidente di Albon, che solo grazie a fortuna e prontezza del tedesco e di Gasly non si sono trasformati in tragedia.

"La curva 6 è cieca. Tu entri in curva, ma Alex era più avanti nell'uscita. Ho svoltato in curva, Pierre era davanti a me, vedo solo un'enorme nuvola di polvere e ghiaia che vola e vedo Pierre che sterza. Ho sterzato e poi ho visto la Williams rotolare fuori dalla nuvola verso la pista. L'ho mancato di circa un metro".

"Un commissario non può reagire così rapidamente con una bandiera gialla, sarebbe quasi disumano. Era una situazione davvero pericolosa. Per un breve periodo ho pensato di essermela fatta nelle mutande. Avrei potuto dare nell'occhio. Se lo avessi tamponato e gli fossi andato addosso, non riesco nemmeno a immaginare cosa sarebbe successo".

Alex Albon, Williams FW45, esce dalla sua auto dopo l' incidente Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

"L'inizio [di gara] è stato tranquillo, finché Alex non ha perso l'auto. Questo è lo scenario horror di un pilota da corsa. Arrivi in una curva cieca e c'è un'auto in pista che non riesci nemmeno a vedere per la polvere e la ghiaia. Siamo molto veloci, 250 e qualcosa. Poteva andare davvero male. Per un attimo ho urlato freneticamente alla radio, perché in quel momento la mia frequenza cardiaca era davvero altissima".

Al di là del tremendo momento di paura legato all'incidente di Albon, Hulkenberg è stato autore di una gara maiuscola. Il settimo posto finale è solo la firma conclusiva di un fine settimana in cui il tedesco è stato grande protagonista pur avendo perso il duello con la McLaren di Lando Norris.

"Sono molto, molto contento della mia gara e della mia prestazione. Tre partenze, tre buone partenze. L'ultima con le soft è stata addirittura ottima. Sono passato dalla P8 alla P4 dopo la prima curva, e 500 metri dopo purtroppo c'è stata una bandiera rossa, altrimenti oggi ci sarebbe stato un vero botto. Ma anche prima: Credo di essere stato in P8 per la maggior parte della gara e purtroppo non sono riuscito a tenere la McLaren, Norris, alla fine".

"Abbiamo avuto un po' troppi problemi con il degrado delle gomme. Purtroppo sono andate un po' in crisi. Tuttavia, oggi ho imparato molto. Posso dire di aver ottenuto il massimo. E sono davvero molto felice e soddisfatto di questo. Ho imparato di nuovo molto, il che è molto importante per il resto dell'anno. Complessivamente da tre sessioni di qualifica due volte in Q3, una volta dodicesimo o qualcosa del genere, punti ora alla terza gara dopo tre anni di astinenza, credo che per Haas possa andare bene".

Hulkenberg ha anche parlato in maniera approfondita della gestione della gara. Tanto spettacolo per il pubblico - una ricerca spasmodica da quando è arrivata Liberty Media al posto di Bernie Ecclestone - ma che in alcuni casi va a ledere a team, piloti e allo sport stesso.

"Dal punto di vista dei tifosi, dal punto di vista dell'intrattenimento, si può ovviamente capire tutto. Dal punto di vista del pilota e della squadra, a volte è frustrante. Nel mio caso, non ho perso nulla, ma se guidi come un matto per tutta la gara sei in un'ottima posizione... Fernando si è girato all'ultima ripartenza. Se la macchina fosse stata danneggiata e lui non avesse potuto guidare, sarebbe stato eliminato, anche se prima era sul podio. È un'arma a doppio taglio. Posso capire entrambe le parti".

"È un po' il livello di intrattenimento americano che entra in gioco, ma per noi, che ovviamente investiamo molto tempo, energia e denaro, è sempre una tale variabile che ti viene lanciata addosso che non è sempre così facile da gestire", ha concluso il tedesco della Haas.