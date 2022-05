F1 | Horner: "Verstappen arrabbiato? Nulla di cui preoccuparsi" La Red Bull ribadisce di non essere preoccupata per la rabbia espressa da Max Verstappen circa i recenti problemi di affidabilità, in quanto sia la squadra che il pilota condividono lo stesso obiettivo di vincere in Formula 1.

Di: Jonathan Noble , NobleF1 L'olandese è apparso a volte piuttosto agitato in questa stagione, visto che la battaglia con Charles Leclerc è stata piuttosto intensa. Le cose non sono andate benissimo sul fronte dell'affidabilità, con Max che ha perso il podio - e punti preziosi - a causa di guasti sia nel Gran Premio del Bahrain che in quello d'Australia. Il Campione in carica ha anche detto che la squadra deve smettere di complicarsi i weekend dopo i problemi che lo hanno afflitto al venerdì del Gran Premio di Miami. Suo padre Jos Verstappen ha detto in seguito di poter comprendere appieno il motivo per cui suo figlio era "un po' arrabbiato". Sebbene ci siano stati potenziali segnali di tensione in pubblico, Horner afferma che i rapporti tra Verstappen e il suo pilota sono solidi e che eventuali scontri sono dovuti al desiderio di vincere. "Siamo una squadra, lavoriamo tutti insieme", ha detto Horner, quando gli è stato chiesto della pressione che Verstappen esercitava sul team. "Stiamo spronando lui e lui sta spronando noi come dinamica di squadra. Non credo che ci saremmo mai aspettati, dopo l'anno scorso, quando si è arrivati all'ultima gara a giocarsi il titolo, di essere così competitivi all'inizio di questa stagione". Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing e Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, festeggiano Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images Horner ha elogiato il modo in cui Verstappen sta guidando, e pensa che abbia semplicemente migliorato il suo stato di forma che lo ha portato al titolo mondiale nel 2021. "Penso che stia guidando con grande maturità e che stia facendo un lavoro davvero super. L'anno scorso Max stava guidando a un livello incredibile e quest'anno ha continuato". Ma nonostante l'ottima partenza di Verstappen e il modo in cui la RB18 è cresciuta dopo l'introduzione di alcuni aggiornamenti in occasione del Gran Premio dell'Emilia Romagna, Horner afferma che c'è poco da scegliere tra le due vetture migliori. "Penso che siano molto vicine. Credo che si tratti solo di cercare di mettere insieme la migliore gara possibile. La strada da percorrere è ancora lunga. Credo che la Ferrari sia molto unita, ci sono state delle belle gare e si vede che c'è un grande rispetto tra Charles e Max". "Si divertono a combattere l'uno con l'altro, si vede. Speravo che non ci aspettasse un'altra annata competitiva come quella dell'anno scorso, ma sembra che anche questa possa proseguire così fino in fondo". Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Con la Ferrari pronta a portare un importante pacchetto di aggiornamenti al Gran Premio di Spagna, il team principal di Milton Keynes è ben consapevole che il weekend di Barcellona fornirà una buona fotografia della situazione delle due squadre. "Barcellona è una sfida completamente nuova. Ci sono curve ad alta velocità e sappiamo che la Ferrari è forte in quell'area. Miami era adatta a noi, siamo riusciti ad andare bene e fortunatamente abbiamo ottenuto il risultato che volevamo".