F1 | Horner: "Sfida con Ferrari è solo in pista, non come nel 2021"

Stagione 2021: Red Bull contro Mercedes. Stagione 2022: Red Bull contro Ferrari. Il minimo comune denominatore di queste ultime due annate di Formula 1 è la presenza del team di Milton Keynes come squadra che lotta per i titoli iridati, mentre le variabili sono Mercedes e Ferrari, avvicendatesi come avversarie della squadra anglo-austriaca.

Le differenze, però, non si limitano a questo. La scorsa stagione il livello della lotta tra il team diretto da Christian Horner e la Mercedes era arrivato alle stelle. Una guerra sportiva in pista, una guerra verbale a motori spenti (ma anche accesi, per dirla tutta).

Sino a questo momento, però, la sfida che contrappone Red Bull e Ferrari non ha certo riservato i picchi di tensione tra i team che si sono visti nel 2021 quando la Mercedes era coinvolta nella lotta ai titoli.

"Mattia è un bravo ragazzo. Quindi, voglio, dire, è solo un diverso tipo di competizione tra noi", ha dichiarato Christian Horner parlando della sfida con il team di Maranello comparandola con quella avuta con Mercedes.

"Non dobbiamo dimenticare Toto, la Mercedes. C'è ancora tanto tempo per farli rientrare in lotta. Ma guarda, penso che siamo concentrati su noi stessi. Per noi tutte le altre 9 squadre sono nostre rivali".

"Penso che l'anno scorso ci siano stati un sacco di attriti, punzecchiature, c'era davvero molto da fare fuori dalla pista, così come in pista. In questa stagione, invece, sembra che tutto sia molto più limitato alla pista. C'è tanta concentrazione su quell'aspetto. E onestamente penso che le corse siano state fantastiche grazie alla lotta tra Max e Charles".

"Le prime gare sono state epiche. E se ciò continuerà per tutta la stagione, inevitabilmente, a un certo punto la rivalità traboccherà man mano che ci si avvicinerà alle gare decisive, nella seconda metà dell'anno. Ma certamente quello che abbiamo visto sino a ora è una sfida leale. E, come ho detto, penso che vedremo anche Mercedes unirsi alla lotta per vincere".

Horner è poi tornato su quanto Leclerc e Verstappen abbiano fatto vedere al Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale andato in scena lo scorso fine settimana in Florida.

"Penso che la lotta con la Ferrari sia davvero molto tirata, sino a ora abbiamo visto grandi gare e tra Max e Charles c'è davvero tanto rispetto. Si stanno divertendo a correre l'uno contro l'altro, si può vedere facilmente, e speravo onestamente che fossimo in grado di non fare un'annata come quella dell'anno scorso. Ma credo che anche quest'anno si arriverà sino alla fine per decidere chi sarà a vincere i titoli", ha concluso Horner.