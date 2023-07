F1 | Horner: "Ricciardo da disastroso a impressionante in 7 mesi"

Daniel Ricciardo sta per mettere fine all'astinenza da Formula 1, iniziata al termine della stagione passata dopo la risoluzione consensuale dell'accordo con la McLaren, in seguito a due stagioni in cui i bassi sono stati innumerevoli, mentre le soddisfazioni avare.

Così come 10 anni or sono, sarà il team di Faenza a dare la possibilità all'australiano di mettersi in mostra nel Circus iridato. L'allora Toro Rosso e oggi AlphaTauri lo schiererà titolare dal Gran Premio di Ungheria sino al termine della stagione e prenderà il posto dell'appiedato Nyck De Vries.

Nel corso di questi mesi, Daniel ha coperto il ruolo di terzo pilota di Red Bull Racing, occupandosi prettamente di sessioni al simulatore ed eventi commerciali per il team diretto da Christian Horner. Il recente test svolto al volante della RB19 sul tracciato di Silverstone ha convinto definitivamente i vertici del team di Milton Keynes a rimetterlo in macchina.

Ma come si è svolto il processo decisionale che riporterà Ricciardo al via di un gran premio di Formula 1? A svelarlo è stato Horner, team principal di Red Bull, il quale è partito a raccontare dal giorno del primo incontro, quello che ha convinto il 34enne di Perth a tornare nel team con cui ha ottenuto i risultati migliori.

"Tutto è iniziato in una stanza d'albergo in Messico l'anno scorso. Ho avuto un incontro con Daniel ed era chiaro che le sue opzioni per quest'anno sarebbero state un po' limitate, e sembrava piuttosto distrutto. Gli ho detto: 'Perché non torni in Red Bull per 12 mesi senza fare il titolare? Ci aiuteresti con il lavoro di simulazione e con un po' di test sugli pneumatici, torneresti all'ovile e ritroveresti la passione per questo sport', perché è chiaro che non si stesse divertendo e, a dire il vero, non riconoscevo il Daniel degli ultimi due anni, a cui ci siamo abituati e che è cresciuto con noi".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Una mossa, quella fatta da Red Bull, che ha giovato a tutte le parti in causa. Ma il processo per far tornare Ricciardo il pilota spumeggiante che tutti ricordavano prima dell'approdo in McLaren è stato complesso. Horner racconta della prima, disastrosa, sessione di Ricciardo al simulatore Red Bull avvenuta alla fine del 2022.

"Quindi è iniziato tutto da lì ed è arrivato a guidare il simulatore dopo Abu Dhabi, un paio di giorni dopo Abu Dhabi, ed è stato un vero disastro. Aveva preso tutte le cattive abitudini possibili e immaginabili. Lavorava con un ingegnere precedentemente e gradualmente abbiamo risolto il problema e a ogni sessione migliorava sempre di più, si vedeva che la sua conferenza cresceva fino al punto di essere assolutamente al passo con i piloti da corsa. Il piano è sempre stato quello di inserirlo nel test di Silverstone. L'abbiamo tenuto molto occupato con le attività fuori pista, in termini di marketing, e il test è stato estremamente impressionante".

Horner ha poi spostato la sua attenzione proprio sul test sostenuto da Ricciardo a Silverstone poche ore dopo il Gran Premio di Gran Bretagna. Stando alle sue parole, Daniel è riuscito a impressionare tutti sin dai primi passaggi, per poi ottenere prestazioni altisonanti in poche tornate.

"È stato un po' come quando lo abbiamo provato in un test fatto 10 anni fa. Stavamo valutando chi sarebbe stato la persona giusta per sostituire Mark Webber e Kimi Raikkonen era uno dei favoriti a quel punto e abbiamo deciso di far provare sia Carlos Sainz che Daniel nel pomeriggio, Carlos è arrivato a un paio di decimi da Sebastian e poi Daniel è andato un po' più veloce quando è stato il suo turno".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing speaks with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

"La cosa che mi ha colpito di più, quando sono andato a dare un'occhiata al test di Silverstone, è che tenendo conto del fatto che non aveva mai guidato questa macchina, che non saliva su un'auto da sette mesi, nel corso del suo terzo o quarto giro era sceso a un tempo che era a meno di un secondo da quello che i nostri piloti stavano ottenendo".

"Poi, al suo primo giro vero e proprio con pneumatici paragonabili, si vedeva che la sua fiducia cresceva sempre di più e quel primo giro [lanciato], probabilmente il settimo della giornata, lo avrebbe portato in testa alla griglia. Quindi è stato davvero impressionante".

In Red Bull sono stati tutti contenti di aver ritrovato un talento del calibro di Ricciardo. Ma il più contento è stato proprio l'australiano, il quale ha capito di non aver perso la sua velocità, il suo talento.

"Mi ha fatto molto piacere vedere che è ancora in grado di correre a quel livello. Si vedeva, e gliel'ho detto, che quel giro lo avrebbe portato in prima fila in griglia di partenza. E si vedeva anche quasi il sollievo nei suoi occhi e quasi l'allentamento della pressione sulle sue spalle, perché ha capito di poter essere ancora veloce. Non stava impazzendo, il vecchio Daniel era ancora lì. E poi i suoi long run sono stati davvero impressionanti, e il lavoro che ha fatto per Pirelli è stato molto puntuale e indovinato", ha concluso Horner.