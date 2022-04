F1 | Horner: "Red Bull senza grandi novità a Imola"

Imola sarà sede del primo gran premio 2022 di Formula 1 in Europa. Dopo Bahrain, Arabia Saudita e Australia, il Circus iridato si appresta a iniziare la campagna nel Vecchio Continente proprio dall'Enzo e Dino Ferrari che sorge in riva al fiume Santerno.

Proprio per questo motivo tanti team hanno previsto il primo, grande pacchetto evolutivo per le nuove monoposto sul tracciato emiliano. Tra questi anche la Red Bull Racing. Il team diretto da Christian Horner porterà delle evoluzioni per le RB18 per cercare di recuperare terreno nei confronti della Ferrari.

Imola, però, sarà anche la prima gara della stagione in cui sarà disputata la Sprint Qualifying. Ciò significa che i team avranno a disposizione solo 2 turni di prove libere divisi tra venerdì e sabato, con le qualifiche che saranno fatte dopo un solo turno di prove. Per questo Horner ha affermato che il team - sebbene porterà novità - dovrà stare molto attento a cosa monterà sulle RB18. I pezzi scelti dovranno funzionare subito.

"Non direi che arriverà un grande pacchetto previsto, è tutto parte di un'evoluzione. E naturalmente, essendoci una Sprint Qualifying, si ha poco tempo per valutare le novità, quindi avremo una sessione sola e poi saremo già in qualifica. Devi essere molto sicuro di quello che metti sulla macchina".

Red Bull ha patito non poco problemi di messa a punto nell'ultima uscita, quella in Australia, dove un bilanciamento imperfetto delle RB18 ha portato ad avere graining prima al posteriore e, in gara, all'anteriore.

Secondo Horner quanto successo all'Albert Park faccia tutto parte dell'evoluzione della stagione e della comprensione della monoposto: "Fa parte dello sviluppo della vettura. Penso che man mano che capiremo meglio le gomme e come si comporta la macchina, ci porterà nella giusta strada per lo sviluppo".

"Nelle prime tre gare abbiamo comunque visto una strada molto buona per lo sviluppo della macchina, per il resto della stagione".

Horner ha anche parlato dell'ottimo inizio della Ferrari, vincitrice di 2 gare sulle 3 disputate con l'ultima di queste in cui è riuscita letteralmente a dominare su tutto il resto del gruppo.

"Ovviamente loro hanno iniziato il loro progetto molto prima di quanto abbiamo fatto noi con il nostro. In questo senso sappiamo che dobbiamo lavorare per recuperare".

"Ma il fatto che siamo comunque secondi e stiamo cercando di recuperare da questa posizione è incoraggiante, perché la nostra macchina è veloce e stiamo iniziando a capire alcuni dei problemi che abbiamo", ha concluso il team principal della Red Bull.