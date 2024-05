F1 | Horner: "Perez fortunato a non aver colpito Max in partenza"

La gara di Sergio Perez non è tra quelle che verranno ricordate a lungo, dato un quarto posto finale privo di grandi spunti sul piano delle prestazioni. Tuttavia, dall’altra parte ci sono stati degli episodi che hanno fatto discutere, a partire da quanto avvenuto in partenza, quando il messicano ha rischiato di centrare non solo le due Ferrari, ma anche il compagno di squadra.

Dopo un buon slancio dalla quarta casella, il messicano ha visto uno spazio libero sull’interno, tentando la staccata al limite per sopravanzare le due Rosse, tanto da arrivare al bloccaggio. Perez non è quindi stato in grado di rallentare a sufficienza la sua RB20, rischiando di colpire il retro della vettura gemella di Verstappen.

Alla fine Perez è arrivato lungo nell’area esterna alla curva, perdendo la posizione sulla McLaren di Oscar Piastri, bravo ad approfittare della situazione per sopravanzare la Ferrari di Carlos Sainz, che in realtà, grazie a un buon scatto, originariamente era stato in grado di portarsi in seconda posizione. Il lungo del pilota della Red Bull ha però cambiato tutti gli scenari, mettendo a rischio non solo la gara dei rivali, aspetto di cui è consapevole anche il team.

La partenza del GP di Miami Foto di: Alexander Trienitz

Secondo Christian Horner, infatti, ad aver spinto Perez a questo tentativo sarebbe stata la partenza a rilento da parte di Charles Leclerc. Tuttavia, dall’altra parte il Team Principal non ha nascosto che la mossa del messicano avrebbe potuto avere conseguenze ben più importanti.

"La sua partenza è stata molto ottimistica. Charles non è partito benissimo e Checo ha visto uno spazio in curva uno. Ha provato l’attacco, ma ovviamente è andato lungo ed è stato molto fortunato a non colpire Max alla prima curva, così come a non colpire le due Ferrari mentre rientrava in pista. Mi ha fatto piacere vedere che tutte le vetture siano sopravvissute senza danni”.

Perez ha ammesso di essere andato davvero vicino al disastro a causa della carenza di grip nella parte più interna della pista, che si è sommata a una frenata molto ritardata: "Ho fatto una buona partenza, Charles è partito davvero male, ma appena ho frenato all'interno non c'era più grip, come Hamilton nella sprint. E non c'era più aderenza e sono arrivato al bloccaggio. Ho rischiato di far fuori Max. Ho dovuto alzare il pedale il freno e ho perso una posizione rispetto a Piastri”.

"È stata una sfortuna, ma a parte questo, credo che oggi abbiamo faticato a trovare il ritmo. Non siamo riusciti a trovare il passo che ci serviva, dobbiamo lavorare per cercare di capire perché, qual è stato il problema".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Non avendo il ritmo necessario per una rimonta significativa, Perez è riuscito a conquistare solo il quinto posto alla bandiera a scacchi, venendo poi promosso al quarto posto quando a Sainz è stata assegnata una penalità per il contatto con Oscar Piastri dopo il periodo passato alle spalle della Safety Car. Nella prima parte di gara, infatti, il messicano ha tentato di tenere a lungo alle proprie spalle Lando Norris, con Red Bull che ha optato per una sosta anticipata per montare le hard.

L’intervento della vettura di sicurezza ha permesso all’inglese della McLaren di guadagnare la testa della corsa, con Perez che è così scivolato al sesto posto, anche se è poi ha sfruttato l’incidente tra Sainz e Piastri per rimontare di un’altra posizione.

Dopo la corsa, Verstappen ha rivelato di aver visto Perez avvicinarsi negli specchietti, ma il disastro è stato evitato perché il messicano è riuscito per un pelo a correggere la traiettoria quel tanto a sufficienza per passare tra il compagno di squadra e le due Ferrari.

"Ero consapevole. Mi sono girato e ho visto che era arrivato al bloccaggio. Dopo la gara ho visto che c'era un graffio sul mio diffusore. Quindi qualcosa deve aver colpito. Ma sì, c'è mancato poco. La situazione sarebbe potuta finire con un disastro, ovviamente, anche per la squadra. Sono stato fortunato”, ha detto Verstappen alla fine della corsa, sottolineando di aver visto qualche graffio nella parte posteriore della sua vettura.