F1 | Horner: "Perez era in difficoltà con le gomme. Ecco perché"

Nel corso della sua carriera, Sergio Perez ha sempre mostrato di essere un pilota molto bravo nella gestione degli pneumatici. Gli anni in cui ha mostrato le cose migliori sotto questo punto di vista sono quelli passati in Sauber e Force India/Racing Point.

Al termine della stagione 2022 di Formula 1, il messicano ha ammesso di aver faticato maggiormente a capire e sfruttare le gomme Pirelli 2022, celebri per essere state le prime da 18 pollici nella massima serie a ruote scoperte del motorsport.

"Quest'anno ho faticato di più con le nuove gomme, in termini di gestione delle gomme nel corso della gara", ha ammesso Sergio. "Speriamo di poter migliorare questo aspetto il prossimo anno e poter essere più forte".

I problemi avuti dall'ex pilota di Racing Point si sono palesati ulteriormente al Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale, quando il messicano è stato costretto a passare a una strategia a 2 soste dopo aver consumato troppo il suo pneumatico anteriore destro nella prima parte di gara.

Questo è costato a Perez la posizione in pista nei confronti di Charles Leclerc, suo rivale per la seconda posizione nel Mondiale Piloti, finendo poi per chiudere al terzo posto dietro al monegasco della Ferrari.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Anche Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, ha parlato della situazione che Perez ha passato nel corso del 2022, facendo anche notare come le piccole modifiche d'assetto abbiano ora un impatto maggiore sulle prestazioni delle gomme.

"Quest'anno abbiamo visto che i margini erano davvero sottili", ha affermato il manager britannico. "Si può togliere un click di ala anteriore, o un po' d'altezza della vettura, o una piccola quantità di bilanciamento meccanico. E tutte queste cose possono avere un effetto drammatico sulla durata delle gomme".

"Penso che Perez abbia fatto tante gare in cui è stato fantastico con le gomme. Ad Abu Dhabi ha compromesso solo il primo stint, dove l'anteriore destra ha iniziato ad avere graining pesante rispetto a Leclerc e Verstappen".

"Questo, di fatto, lo ha messo fuori fase. Siamo stati costretti a rientrare ai box e a cambiare strategia. La gara a due soste è stata così più aggressiva", ha concluso Horner.