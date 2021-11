F1 | Horner parteciperà a un corso per commissari sportivi FIA!

Questa volta il convocato dai commissari sportivi non è stato un pilota, ma un team principal. Christian Horner dopo il GP del Qatar è stato invitato a presentarsi in direzione gara per giustificare le sue dichiarazioni contro il commissario di percorso che ieri, alla conclusione delle qualifiche, aveva agitato la doppia bandiera gialla a seguito dello stop di Pierre Gasly che aveva accostato la sua AlphaTauri con l’ala anteriore rotta e una gomma forata.

Horner è stato sentito per aver violato il Codice sportivo internazionale e danneggiato la reputazione della FIA e dei suoi rappresentanti con dichiarazioni lesive che sono state rilasciate prima della gara a Sky dando della “canaglia” al commissario che aveva esposto le bandiere, facendo scattare il provvedimento che ha fatto partire Max Verstappen settimo, con una penalizzazione di cinque posizioni.

Dopo essere stato ascoltato dai commissari sportivi, Christian ha fatto le sue scuse a chi aveva offeso…

"Alcuni commenti erano stati fatti a caldo, subito dopo la penalizzazione di Max. Voglio chiarire che i marshal fanno un lavoro meraviglioso - ha detto a Sky - . Sono dei volontari che fanno un lavoro importante. E la mia frustrazione emersa prima della gara non era contro i commissari, ma per la circostanza”.

“Quindi, se una persona si è offesa, ovviamente me ne scuso. Ma era frustrante ritrovarsi nella situazione che abbiamo vissuto. Una monoposto è passata e ha trovato una singola bandiera gialle e quella che seguiva si è vista esporre una doppia bandiera. Dico, quindi, che non c’è coerenza. Possiamo imparare da questo episodio”.

Ma l’aspetto più curioso di tutta questa vicenda è riportato nel documento 52 dei commissari sportivi nel quale si legge testuale: “Il signor Horner si è offerto di scusarsi con il commissario offeso, spiegando ai media il suo comportamento. Si è anche offerto di partecipare al corso che la FIA terrà nei primi di febbraio per preparare i commissari internazionali. I commissari sportivi accettano senza riserve l'offerta del signor Horner”.

Dunque avremo un team principal che sarà anche… commissario sportivo!