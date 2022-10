F1 | Horner: "Max è stato di un altro livello quest'anno"

Al termine del Gran Premio di Suzuka, con quattro gare ancora da disputare, Max Verstappen ha conquistato il titolo 2022 con una vittoria dominante anche se, subito dopo la bandiera a scacchi, c’è stata un po' di confusione.

Nonostante la riduzione della distanza di gara è stato deciso di assegnare il punteggio pieno, ma a differenza della finale di Abu Dhabi dello scorso anno il successo non è stato offuscato da polemiche.

Per il team di Milton Keynes quello di Verstappen è il sesto titolo piloti dopo che Sebastian Vettel aveva conquistato quattro allori dal 2010 al 2013.

"Riuscire a chiudere i giochi a quattro gare dalla fine è davvero una prestazione notevole", ha dichiarato Christian Horner quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se questo successo fosse più importante di quello ottenuto lo scorso anno.

"Penso che Max sia stato su un altro pianeta quest'anno, ha dominato il campionato guidando con una tale maturità e convinzione. E penso che il finale sia molto meno controverso rispetto a quello dell'ultima gara del 2021 ad Abu Dhabi che ha rappresentato una battaglia titanica”.

“La gara più importante per noi adesso è quella dei Costruttori. Dopo otto anni nessun'altra squadra si è avvicinata alla vittoria e speriamo di poterla portare a casa quest'anno".

Horner ha poi riconosciuto le diverse circostanze che hanno portato Verstappen alla conquista del titolo rispetto all'anno scorso.

"Una vittoria è una vittoria, ma in questo caso credo che la pressione sia stata notevolmente inferiore rispetto ad Abu Dhabi. Ma ha lo stesso significato”.

"Max è diventato campione del mondo l'anno scorso ed è riuscito a portare il numero uno sulla macchina, ma quest'anno ha guidato con grande convinzione e ha difeso il titolo in modo dominante. È stata una gioia vederlo raggiungere un altro livello quest'anno".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

Horner ha poi concordato sul fatto che i piloti spesso si trovino ad affrontare una minore pressione dopo aver vinto il loro primo titolo e questo consente loro di fare un ulteriore passo avanti.

"Penso che l'anno scorso sia stato uno scontro tra due titani", ha detto."E credo che aver conquistato il titolo mondiale l'anno scorso, così come è successo con Sebastian, gli abbia tolto la pressione delle aspettative”.

"È in forma come non mai, sta guidando incredibilmente bene, la squadra sta lavorando a un livello altissimo. Siamo molto orgogliosi di lui e ovviamente ci godiamo questo momento".

“Adesso, però, l'attenzione deve essere concentrata sulla classifica Costruttori e sull’assicurare a Checo [Perez] il secondo posto nel campionato".

Vincitore della gara Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

La vittoria a Suzuka non è stata semplice. Verstappen ha rischiato di perdere la prima posizione quando Charles Leclerc lo ha affiancato alla prima curva ma è poi riuscito a resistere al ferrarista e mantenere la testa della corsa.

"Abbiamo avuto una partenza orribile, ma poi ha scelto una traiettoria da karting andando all'esterno. Si è impegnato al massimo”.

Nonostante l'apparente facilità con cui ha incrementato il suo vantaggio sugli inseguitori, è stato un pomeriggio tutt'altro che semplice per Verstappen e la sua squadra.

"C'è una quantità enorme di cose da fare. Il circuito ha iniziato ad asciugarsi e le intermedie non amano queste condizioni e si possono usurare rapidamente. Max ha controllato lo slittamento, ha controllato la temperatura, si è preso cura delle gomme e alla fine ha chiuso con un grande vantaggio”.

"Pensavamo che ci sarebbe mancato un punto. Quindi abbiamo pensato di rientrare ai box per ottenere il giro più veloce, ma non eravamo sicuri che Checo sarebbe riuscito a passare Charles”.

“È stato un risultato fantastico sia per il campionato piloti che per il Costruttori, sono punti importanti. Sono assolutamente soddisfatto e credo che Max abbia davvero meritato il titolo".