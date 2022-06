F1 | Horner: "La Ferrari risolverà i problemi di affidabilità"

Nonostante Charles Leclerc abbia conquistato la pole position nelle ultime quattro gare, il monegasco non è più riuscito a salire sul gradino più alto del podio dal terzo appuntamento del campionato in Australia.

La cosa peggiore, però, è che due guasti al motore (in Spagna e in Azerbaigian) e gli errori di strategia a Monaco hanno permesso al principale rivale per il titolo, Max Verstappen, di accumulare un vantaggio di 34 punti in classidica.

La Ferrari ha bisogno di risposte rapide ai suoi recenti problemi di affidabilità, incluse quelle relative al ritiro di Carlos Sainz a Baku per un problema idraulico, se non vuole permettere alla Red Bull di conquistare il titolo, ma per Christian Horner la situazione attuale è tale da non poter consentire alla Red Bull di tirare il fiato credendo che il suo diretto rivale continuerà a sbagliare.

"Penso che abbiano una macchina molto veloce, sicuramente la hanno al sabato", ha spiegato il team principal della Red Bull quando Motorsport.com gli ha chiesto cosa pensasse delle prospettive di titolo della Ferrari.

"Ritengo che la domenica siamo stati alla pari con loro praticamente in tutte le gare che abbiamo disputato quest'anno. E credo che sia stato così anche a Baku, almeno da quanto si è visto nei primi giri”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

"Risolveranno i loro problemi. Non ho dubbi su questo e credo che questo significhi che ci saranno delle penalità nella parte finale dell'anno. Il campionato è ancora lungo, molto lungo e nelle ultime quattro o cinque gare abbiamo assistito a grandi variazioni. Questo dimostra quanto velocemente le cose possano cambiare".

Sebbene il guasto al motore di Leclerc a Baku spalancato le porte alla doppietta Red Bull in Azerbaijan, Horner si è detto certo che il passo della RB18 sarebbe stato sufficiente per trionfare anche senza i problemi di affidabilità della Ferrari.

"Avevamo una buona macchina e penso che avremmo battuto Charles anche dal punto di vista strategico, ma non possiamo saperlo ed è un peccato che non sia stato possibile verificarlo in pista”.

"La cosa importante è che siamo stati in grado di approfittare della loro sfortuna per accumulare punti. La situazione in entrambe le classifiche sembra essere a nostro favore al momento, ma abbiamo già visto come le cose possono cambiare rapidamente".