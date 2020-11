Horner: "Il crash di Albon? Situazione frustrante"

Al minuto quarantasei della sessione FP2 le telecamere hanno inquadrato la monoposto di Alexander Albon all’esterno della curva 15. La Red Bull del thailandese ha mostrato chiaramente l’entità dell’impatto contro le barriere, avvenuto a 207 km/h, e dopo aver ricevuto l’okay sulle condizioni del pilota, Christian Horner è sceso dal muretto box entrando nel garage per consultarsi con il responsabile dei meccanici.

Sarà una lunga serata per i tecnici della Red Bull, che dovranno ricostruire da zero la monoposto, ma non andrà meglio ad Albon, che ha commesso l’unico errore non concesso nelle prove libere, soprattutto considerando la situazione in cui si trova oggi il thailandese.

Una sbavatura può portare a muro su un tracciato cittadino, ma in Bahrain vedere una monoposto distrutta contro le barriere non è una scena consueta.

“È frustrante – ha commentato Horner - per fortuna Alex sta bene, e questa è la cosa principale. Ovviamente ci sono molti danni, la monoscocca sembra a posto così come il motore, mentre il cambio potrà essere sostituito senza penalità perché è quello del venerdì. Il lavoro che ci attende è comunque molto. Il costo dei danni? È difficile da quantificare in denaro, ma è sicuramente una cifra significativa, parliamo di tutte le sospensioni, ala anteriore e posteriore, muso, fondo, parecchia roba, insomma”.

Oltre ai danni materiali, l’incidente di oggi non aiuta la posizione di Albon, anche se Horner non fa trasparire nulla su questo fronte:

“Ora deve cercare di cancellare tutto e ripartire. Sia ad Istanbul che oggi, prima dell’incidente, i suoi feedback sono stati coerenti con quelli di Max, e mi spiace davvero che la sua giornata si sia conclusa in questo modo. Ma si spera che domani sia un altro giorno”.

Dopo essere stato dimesso dal centro medico della pista, Albon ha spiegato quanto accaduto alla curva 15:

“Sono stato sorpreso da un’improvvisa mancanza di grip e in quella curva non è semplice riprendere la monoposto. Ho cercato di recuperare il controllo, ma non ci sono riuscito”.

Le immagini della telecamera on-board hanno confermato che Albon ha tenuto il piede sull’acceleratore fino all’ultimo istante nella speranza di recuperare la vettura, e questo ha contribuito alla violenza dell’impatto.

Siamo ai titoli di coda della sua avventura in Red Bull? Il supporto da parte del team non è mai mancato, anche perché la sua dipartita dalla squadra certificherebbe una battuta a vuoto della gestione piloti di Helmut Marko.

Il tempo però sembra essere ormai agli sgoccioli, e il destino di Albon sembra ormai segnato. Per un salvataggio in extremis servirebbe un exploit in piena regola, ma con le premesse viste oggi diventa difficile anche solo provare ad immaginarlo.