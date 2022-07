F1 | Horner: "I track limits saranno un problema al Paul Ricard"

Nel Gran Premio d'Austria della scorsa settimana sono state registrate 43 infrazioni legate ai track limits, con la cancellazione di tanti tempi anche in qualifica. In particolare, Sergio Perez si è visto annullare il crono della Q2, arretrando dal quarto al 13° posto sulla griglia della Sprint Race.

Le numerose violazioni ai track limits, hanno portato il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Max Verstappen, a definire la gara "un po' una presa in giro".

Verstappen ha dichiarato: "Non credo che dovremmo avere questa situazione, che se vai oltre di 1 mm prendi una penalità. Allora basta aggiungere un muro o portare un po' di ghiaia. Non è una bella cosa per lo sport".

Il team principal dell'olandese, Christian Horner, teme che la situazione possa peggiorare in occasione del Gran Premio di Francia.

Il circuito di Le Castellet non è la sede più popolare del calendario a causa delle sue vie di fuga d'asfalto notoriamente generose installate lungo tutto il circuito. Una caratteristica progettuale legata al suo pedigree come uno dei circuiti più sicuri d'Europa, utilizzato soprattutto per i test.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 at the Austrian GP Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Secondo Horner, il Paul Ricard sarà ancora più invitante del Red Bull Ring per andare oltre i track limits, perché offre più opportunità di guadagnare tempo sul giro, il che significa che gli steward potrebbero avere un altro weekend impegnativo.

"Credo che il problema sia che la natura del circuito invita i piloti a sfruttare la pista oltre i limiti", ha detto Horner. "E, naturalmente, nel corso del fine settimana sono stati molti i piloti che hanno violato i track limits".

"Credo che la mia preoccupazione non sia tanto per questo circuito, quanto per il Ricard, dove c'è un vero e proprio guadagno di tempo. E ovviamente lì ci sono distese sconfinate di asfalto, per cui invita ancora di più ad approfittarne".

Mick Schumacher della Haas ha fatto eco alle preoccupazioni di Horner in vista del ritorno della F1 nel sud della Francia.

"È un aspetto da discutere, per vedere se possiamo migliorarlo per il prossimo evento, perché penso che soprattutto al Paul Ricard sarà una grande preoccupazione", ha osservato Schumacher.

"Sembra un po' stupido se per aver fatto un centimetro fuori dalla pista si riceve una penalità di cinque secondi, e la maggior parte delle volte quando si esce non si guadagna tempo sul giro, che è anche peggio".