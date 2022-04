F1 | Horner: "I ritardi dei trasporti potrebbero scatenare il caos"

Le complicazioni logistiche mondiali, legate alla guerra in Ucraina ed alla pandemia del COVID-19, hanno portato problemi a catena nell'approvigionamento globale, oltre a grandi ritardi nei trasporti.

La MotoGP ha già avuto problemi importanti, quando è stata costretta a cancellare il primo giorno di prove del Gran Premio d'Argentina, pagando i guasti di due aerei cargo. Ma anche la stessa F1 ha incontrato dei guai.

La Haas ha saltato la prima giornata dei test in Bahrain, con il suo materiale che a sua volta era stato bloccato da un guasto ad un aereo. Inoltre la DHL ha dovuto compiere una "missione di salvataggio" per recuperare diverse tonnellate di materiale di tre squadre, che avevano accusato ritardo su una nave in vista del GP d'Australia.

La F1 ha stilato il calendario più lungo della sua storia, con ben 23 GP, e la seconda metà della stagione è particolarmente compatta a causa della necessità di terminare il campionato prima che inizino i Mondiali di calcio in Qatar, nel mese di novembre.

Questo significa che i "back to back" o le triplette aprono al richio che eventuali ritardi possano portare alcune squadra a ritrovarsi senza materiale per i weekend di gara.

Horner ha ammesso che la situazione non è facile, e arriva in un momento in cui i team di F1 sono esposti anche ad un'escalation dei costi di trasporto.

"È una grande sfida", ha detto Horner. "Abbiamo un calendario molto complicato e ci sono tempi molto stretti. Con alcuni delle triplette e delle doppiette che arrivano alla fine dell'anno, ovviamente un ritardo nei trasporti potrebbe portare scompiglio".

Freight arrives Photo by: John Toscano / Motorsport Images

"Quindi questo è un problema su cui stiamo lavorando, ovviamente, a stretto contatto con i ragazzi della logistica e la Formula 1. Ma poi, naturalmente, c'è l'elemento dei costi e penso che i trasporti siano vicini a costarci il doppio quest'anno".

"E' aumentato il costo della vita, vediamo l'inflazione in tutto il mondo e penso che, quando si considera che il trasporto è qualcosa che è attualmente all'interno del budget cap, abbiamo bisogno di trovare un'indennità ragionevole che tiene conto di questi costi inflazionati".

L'aumento dei costi, unito ai rischi di ritardi, ha spinto le squadre ad essere più caute nell'inviare merci, comprese le novità delle monoposto, all'ultimo minuto.

Il team principal dell'AlphaTauri, Franz Tost, ha detto: "È una grande sfida, naturalmente, a causa dei tempi stretti. Ma siamo consapevoli di questo, il che significa che dobbiamo gestire la cosa e che dobbiamo essere preparati".

"Le attività dell'ultimo minuto non sono più possibili e, come concorrente, i costi stanno aumentando drasticamente. Questo significa che dal punto di vista logistico, abbiamo molti problemi da risolvere".

"Spero che tutte le squadre abbiano le macchine e le attrezzature in pista in tempo, che non ci siano ritardi come è successo con la MotoGP".